- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
67
利益トレード:
65 (97.01%)
損失トレード:
2 (2.99%)
ベストトレード:
17.68 USD
最悪のトレード:
-1.31 USD
総利益:
257.77 USD (33 060 pips)
総損失:
-3.04 USD (16 pips)
最大連続の勝ち:
46 (197.67 USD)
最大連続利益:
197.67 USD (46)
シャープレシオ:
0.70
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.41%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
188.69
長いトレード:
39 (58.21%)
短いトレード:
28 (41.79%)
プロフィットファクター:
84.79
期待されたペイオフ:
3.80 USD
平均利益:
3.97 USD
平均損失:
-1.52 USD
最大連続の負け:
1 (-1.31 USD)
最大連続損失:
-1.31 USD (1)
月間成長:
10.94%
年間予想:
132.76%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 USD
最大の:
1.35 USD (0.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.58% (1.33 USD)
エクイティによる:
38.05% (105.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURGBP
|13
|USDCHF
|11
|EURJPY
|8
|AUDCAD
|6
|EURAUD
|5
|NZDCAD
|5
|AUDUSD
|4
|AUDNZD
|4
|CADCHF
|4
|EURCAD
|3
|AUDCHF
|2
|EURCHF
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURGBP
|45
|USDCHF
|47
|EURJPY
|37
|AUDCAD
|21
|EURAUD
|17
|NZDCAD
|19
|AUDUSD
|17
|AUDNZD
|14
|CADCHF
|13
|EURCAD
|16
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|3
|EURUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURGBP
|3.9K
|USDCHF
|5.4K
|EURJPY
|5.6K
|AUDCAD
|2.7K
|EURAUD
|3.6K
|NZDCAD
|2.8K
|AUDUSD
|1.7K
|AUDNZD
|2.3K
|CADCHF
|1.1K
|EURCAD
|2.3K
|AUDCHF
|976
|EURCHF
|363
|EURUSD
|99
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.68 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 46
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +197.67 USD
最大連続損失: -1.31 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.50 × 4
|
PUPrime-Live
|0.75 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.10 × 1029
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.32 × 108
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.78 × 64
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.96 × 399
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|3.02 × 488
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.13 × 1200
|
GOMarketsMU-Live
|3.49 × 35
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.57 × 7
|
RoboForex-ECN
|3.74 × 804
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
Nas Minhas Operaçoes é adicionado Take Profit sem Stop Loss, e os lucros está crescendo exponencialmente.
