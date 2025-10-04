シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / JMS
Jorge Mansur Saikali

JMS

Jorge Mansur Saikali
レビュー0件
信頼性
29週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 737%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
67
利益トレード:
65 (97.01%)
損失トレード:
2 (2.99%)
ベストトレード:
17.68 USD
最悪のトレード:
-1.31 USD
総利益:
257.77 USD (33 060 pips)
総損失:
-3.04 USD (16 pips)
最大連続の勝ち:
46 (197.67 USD)
最大連続利益:
197.67 USD (46)
シャープレシオ:
0.70
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
11.41%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
188.69
長いトレード:
39 (58.21%)
短いトレード:
28 (41.79%)
プロフィットファクター:
84.79
期待されたペイオフ:
3.80 USD
平均利益:
3.97 USD
平均損失:
-1.52 USD
最大連続の負け:
1 (-1.31 USD)
最大連続損失:
-1.31 USD (1)
月間成長:
10.94%
年間予想:
132.76%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 USD
最大の:
1.35 USD (0.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.58% (1.33 USD)
エクイティによる:
38.05% (105.06 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURGBP 13
USDCHF 11
EURJPY 8
AUDCAD 6
EURAUD 5
NZDCAD 5
AUDUSD 4
AUDNZD 4
CADCHF 4
EURCAD 3
AUDCHF 2
EURCHF 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURGBP 45
USDCHF 47
EURJPY 37
AUDCAD 21
EURAUD 17
NZDCAD 19
AUDUSD 17
AUDNZD 14
CADCHF 13
EURCAD 16
AUDCHF 3
EURCHF 3
EURUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURGBP 3.9K
USDCHF 5.4K
EURJPY 5.6K
AUDCAD 2.7K
EURAUD 3.6K
NZDCAD 2.8K
AUDUSD 1.7K
AUDNZD 2.3K
CADCHF 1.1K
EURCAD 2.3K
AUDCHF 976
EURCHF 363
EURUSD 99
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17.68 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 46
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +197.67 USD
最大連続損失: -1.31 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.50 × 4
PUPrime-Live
0.75 × 4
FusionMarkets-Live
1.10 × 1029
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.32 × 108
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
2.78 × 64
ICMarketsSC-MT5-4
2.96 × 399
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
FPMarketsSC-Live
3.02 × 488
ICMarketsSC-MT5-2
3.13 × 1200
GOMarketsMU-Live
3.49 × 35
ValutradesSeychelles-Live
3.57 × 7
RoboForex-ECN
3.74 × 804
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FPMarketsLLC-Live
4.00 × 2
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
74 より多く...
Nas Minhas Operaçoes é adicionado Take Profit sem Stop Loss, e os lucros está crescendo exponencialmente.
レビューなし
2025.12.30 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 10:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 10:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 06:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 22:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 21:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
