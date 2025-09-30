- Wachstum
Trades insgesamt:
131
Gewinntrades:
83 (63.35%)
Verlusttrades:
48 (36.64%)
Bester Trade:
2 680.42 HKD
Schlechtester Trade:
-1 297.87 HKD
Bruttoprofit:
46 794.90 HKD (270 124 pips)
Bruttoverlust:
-15 713.45 HKD (114 331 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (3 489.85 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 607.06 HKD (10)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
54.65%
Max deposit load:
4.20%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
32
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
7.44
Long-Positionen:
116 (88.55%)
Short-Positionen:
15 (11.45%)
Profit-Faktor:
2.98
Mathematische Gewinnerwartung:
237.26 HKD
Durchschnittlicher Profit:
563.79 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-327.36 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-3 548.88 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 548.88 HKD (10)
Wachstum pro Monat :
15.88%
Jahresprognose:
192.67%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
142.79 HKD
Maximaler:
4 179.18 HKD (5.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.85% (4 179.18 HKD)
Kapital:
5.34% (2 900.65 HKD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPJPY
|43
|DJ30.r
|5
|USDHKD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.2K
|GBPJPY
|821
|DJ30.r
|-13
|USDHKD
|10
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|154K
|GBPJPY
|14K
|DJ30.r
|-13K
|USDHKD
|229
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Algo trading with breakthrough stragegies.
Keine Bewertungen
