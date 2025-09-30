- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
131
利益トレード:
83 (63.35%)
損失トレード:
48 (36.64%)
ベストトレード:
2 680.42 HKD
最悪のトレード:
-1 297.87 HKD
総利益:
46 794.90 HKD (270 124 pips)
総損失:
-15 713.45 HKD (114 331 pips)
最大連続の勝ち:
12 (3 489.85 HKD)
最大連続利益:
8 607.06 HKD (10)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
54.65%
最大入金額:
4.20%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
7.44
長いトレード:
116 (88.55%)
短いトレード:
15 (11.45%)
プロフィットファクター:
2.98
期待されたペイオフ:
237.26 HKD
平均利益:
563.79 HKD
平均損失:
-327.36 HKD
最大連続の負け:
10 (-3 548.88 HKD)
最大連続損失:
-3 548.88 HKD (10)
月間成長:
15.88%
年間予想:
192.67%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
142.79 HKD
最大の:
4 179.18 HKD (5.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.85% (4 179.18 HKD)
エクイティによる:
5.34% (2 900.65 HKD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPJPY
|43
|DJ30.r
|5
|USDHKD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.2K
|GBPJPY
|821
|DJ30.r
|-13
|USDHKD
|10
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|154K
|GBPJPY
|14K
|DJ30.r
|-13K
|USDHKD
|229
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 680.42 HKD
最悪のトレード: -1 298 HKD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +3 489.85 HKD
最大連続損失: -3 548.88 HKD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Algo trading with breakthrough stragegies.
レビューなし
