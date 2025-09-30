シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gold Mining
Yip Hung Wong

Gold Mining

Yip Hung Wong
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 62%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
131
利益トレード:
83 (63.35%)
損失トレード:
48 (36.64%)
ベストトレード:
2 680.42 HKD
最悪のトレード:
-1 297.87 HKD
総利益:
46 794.90 HKD (270 124 pips)
総損失:
-15 713.45 HKD (114 331 pips)
最大連続の勝ち:
12 (3 489.85 HKD)
最大連続利益:
8 607.06 HKD (10)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
54.65%
最大入金額:
4.20%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
7.44
長いトレード:
116 (88.55%)
短いトレード:
15 (11.45%)
プロフィットファクター:
2.98
期待されたペイオフ:
237.26 HKD
平均利益:
563.79 HKD
平均損失:
-327.36 HKD
最大連続の負け:
10 (-3 548.88 HKD)
最大連続損失:
-3 548.88 HKD (10)
月間成長:
15.88%
年間予想:
192.67%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
142.79 HKD
最大の:
4 179.18 HKD (5.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.85% (4 179.18 HKD)
エクイティによる:
5.34% (2 900.65 HKD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 82
GBPJPY 43
DJ30.r 5
USDHKD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.2K
GBPJPY 821
DJ30.r -13
USDHKD 10
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 154K
GBPJPY 14K
DJ30.r -13K
USDHKD 229
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 680.42 HKD
最悪のトレード: -1 298 HKD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +3 489.85 HKD
最大連続損失: -3 548.88 HKD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Algo trading with breakthrough stragegies.
レビューなし
2025.12.08 04:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 06:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 06:13
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.30 06:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 06:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
