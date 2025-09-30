信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Gold Mining
Yip Hung Wong

Gold Mining

Yip Hung Wong
可靠性
13
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 62%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
130
盈利交易:
83 (63.84%)
亏损交易:
47 (36.15%)
最好交易:
2 680.42 HKD
最差交易:
-1 297.87 HKD
毛利:
46 794.90 HKD (270 124 pips)
毛利亏损:
-15 644.99 HKD (114 193 pips)
最大连续赢利:
12 (3 489.85 HKD)
最大连续盈利:
8 607.06 HKD (10)
夏普比率:
0.40
交易活动:
54.65%
最大入金加载:
4.20%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
17 小时
采收率:
7.45
长期交易:
115 (88.46%)
短期交易:
15 (11.54%)
利润因子:
2.99
预期回报:
239.61 HKD
平均利润:
563.79 HKD
平均损失:
-332.87 HKD
最大连续失误:
10 (-3 548.88 HKD)
最大连续亏损:
-3 548.88 HKD (10)
每月增长:
15.98%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
142.79 HKD
最大值:
4 179.18 HKD (5.85%)
相对跌幅:
结余:
5.85% (4 179.18 HKD)
净值:
5.34% (2 900.65 HKD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 82
GBPJPY 42
DJ30.r 5
USDHKD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.2K
GBPJPY 830
DJ30.r -13
USDHKD 10
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 154K
GBPJPY 14K
DJ30.r -13K
USDHKD 229
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 680.42 HKD
最差交易: -1 298 HKD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +3 489.85 HKD
最大连续亏损: -3 548.88 HKD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Algo trading with breakthrough stragegies.
没有评论
2025.12.08 04:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 06:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 06:13
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.30 06:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 06:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载