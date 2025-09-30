- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
130
盈利交易:
83 (63.84%)
亏损交易:
47 (36.15%)
最好交易:
2 680.42 HKD
最差交易:
-1 297.87 HKD
毛利:
46 794.90 HKD (270 124 pips)
毛利亏损:
-15 644.99 HKD (114 193 pips)
最大连续赢利:
12 (3 489.85 HKD)
最大连续盈利:
8 607.06 HKD (10)
夏普比率:
0.40
交易活动:
54.65%
最大入金加载:
4.20%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
17 小时
采收率:
7.45
长期交易:
115 (88.46%)
短期交易:
15 (11.54%)
利润因子:
2.99
预期回报:
239.61 HKD
平均利润:
563.79 HKD
平均损失:
-332.87 HKD
最大连续失误:
10 (-3 548.88 HKD)
最大连续亏损:
-3 548.88 HKD (10)
每月增长:
15.98%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
142.79 HKD
最大值:
4 179.18 HKD (5.85%)
相对跌幅:
结余:
5.85% (4 179.18 HKD)
净值:
5.34% (2 900.65 HKD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPJPY
|42
|DJ30.r
|5
|USDHKD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.2K
|GBPJPY
|830
|DJ30.r
|-13
|USDHKD
|10
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|154K
|GBPJPY
|14K
|DJ30.r
|-13K
|USDHKD
|229
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 680.42 HKD
最差交易: -1 298 HKD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +3 489.85 HKD
最大连续亏损: -3 548.88 HKD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Algo trading with breakthrough stragegies.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
62%
0
0
USD
USD
81K
HKD
HKD
13
96%
130
63%
55%
2.99
239.61
HKD
HKD
6%
1:500