Yip Hung Wong

Gold Mining

Yip Hung Wong
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 62%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
131
Negociações com lucro:
83 (63.35%)
Negociações com perda:
48 (36.64%)
Melhor negociação:
2 680.42 HKD
Pior negociação:
-1 297.87 HKD
Lucro bruto:
46 794.90 HKD (270 124 pips)
Perda bruta:
-15 713.45 HKD (114 331 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (3 489.85 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
8 607.06 HKD (10)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
54.65%
Depósito máximo carregado:
4.20%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
7.44
Negociações longas:
116 (88.55%)
Negociações curtas:
15 (11.45%)
Fator de lucro:
2.98
Valor esperado:
237.26 HKD
Lucro médio:
563.79 HKD
Perda média:
-327.36 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-3 548.88 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-3 548.88 HKD (10)
Crescimento mensal:
15.88%
Previsão anual:
192.67%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
142.79 HKD
Máximo:
4 179.18 HKD (5.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.85% (4 179.18 HKD)
Pelo Capital Líquido:
5.34% (2 900.65 HKD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 82
GBPJPY 43
DJ30.r 5
USDHKD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.2K
GBPJPY 821
DJ30.r -13
USDHKD 10
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 154K
GBPJPY 14K
DJ30.r -13K
USDHKD 229
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 680.42 HKD
Pior negociação: -1 298 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +3 489.85 HKD
Máxima perda consecutiva: -3 548.88 HKD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Algo trading with breakthrough stragegies.
Sem comentários
2025.12.08 04:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 06:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 06:13
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.30 06:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 06:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
