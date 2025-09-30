- Crescimento
Negociações:
131
Negociações com lucro:
83 (63.35%)
Negociações com perda:
48 (36.64%)
Melhor negociação:
2 680.42 HKD
Pior negociação:
-1 297.87 HKD
Lucro bruto:
46 794.90 HKD (270 124 pips)
Perda bruta:
-15 713.45 HKD (114 331 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (3 489.85 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
8 607.06 HKD (10)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
54.65%
Depósito máximo carregado:
4.20%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
7.44
Negociações longas:
116 (88.55%)
Negociações curtas:
15 (11.45%)
Fator de lucro:
2.98
Valor esperado:
237.26 HKD
Lucro médio:
563.79 HKD
Perda média:
-327.36 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-3 548.88 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-3 548.88 HKD (10)
Crescimento mensal:
15.88%
Previsão anual:
192.67%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
142.79 HKD
Máximo:
4 179.18 HKD (5.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.85% (4 179.18 HKD)
Pelo Capital Líquido:
5.34% (2 900.65 HKD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPJPY
|43
|DJ30.r
|5
|USDHKD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.2K
|GBPJPY
|821
|DJ30.r
|-13
|USDHKD
|10
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|154K
|GBPJPY
|14K
|DJ30.r
|-13K
|USDHKD
|229
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Algo trading with breakthrough stragegies.
