- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
779.10 HKD
Worst Trade:
-71.98 HKD
Profitto lordo:
2 796.26 HKD (37 409 pips)
Perdita lorda:
-142.79 HKD (1 835 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (2 796.26 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
2 796.26 HKD (10)
Indice di Sharpe:
0.78
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.51%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
18.58
Long Trade:
8 (66.67%)
Short Trade:
4 (33.33%)
Fattore di profitto:
19.58
Profitto previsto:
221.12 HKD
Profitto medio:
279.63 HKD
Perdita media:
-71.40 HKD
Massime perdite consecutive:
2 (-142.79 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-142.79 HKD (2)
Crescita mensile:
5.28%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
142.79 HKD
Massimale:
142.79 HKD (0.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.28% (142.79 HKD)
Per equità:
0.00% (0.00 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|GBPJPY
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|334
|GBPJPY
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|34K
|GBPJPY
|1.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +779.10 HKD
Worst Trade: -72 HKD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2 796.26 HKD
Massima perdita consecutiva: -142.79 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Algo trading with breakthrough stragegies.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
53K
HKD
HKD
1
83%
12
83%
100%
19.58
221.12
HKD
HKD
0%
1:500