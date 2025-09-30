SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Mining
Yip Hung Wong

Gold Mining

Yip Hung Wong
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
779.10 HKD
Worst Trade:
-71.98 HKD
Profitto lordo:
2 796.26 HKD (37 409 pips)
Perdita lorda:
-142.79 HKD (1 835 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (2 796.26 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
2 796.26 HKD (10)
Indice di Sharpe:
0.78
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.51%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
18.58
Long Trade:
8 (66.67%)
Short Trade:
4 (33.33%)
Fattore di profitto:
19.58
Profitto previsto:
221.12 HKD
Profitto medio:
279.63 HKD
Perdita media:
-71.40 HKD
Massime perdite consecutive:
2 (-142.79 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-142.79 HKD (2)
Crescita mensile:
5.28%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
142.79 HKD
Massimale:
142.79 HKD (0.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.28% (142.79 HKD)
Per equità:
0.00% (0.00 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 8
GBPJPY 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 334
GBPJPY 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 34K
GBPJPY 1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +779.10 HKD
Worst Trade: -72 HKD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +2 796.26 HKD
Massima perdita consecutiva: -142.79 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Algo trading with breakthrough stragegies.
Non ci sono recensioni
2025.10.03 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 06:13
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.30 06:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 06:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Mining
30USD al mese
5%
0
0
USD
53K
HKD
1
83%
12
83%
100%
19.58
221.12
HKD
0%
1:500
Copia

