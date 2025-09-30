- 자본
- 축소
트레이드:
139
이익 거래:
86 (61.87%)
손실 거래:
53 (38.13%)
최고의 거래:
2 680.42 HKD
최악의 거래:
-1 297.87 HKD
총 수익:
48 562.30 HKD (298 491 pips)
총 손실:
-17 209.44 HKD (135 244 pips)
연속 최대 이익:
12 (3 489.85 HKD)
연속 최대 이익:
8 607.06 HKD (10)
샤프 비율:
0.38
거래 활동:
50.17%
최대 입금량:
4.20%
최근 거래:
55 분 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
7.50
롱(주식매수):
123 (88.49%)
숏(주식차입매도):
16 (11.51%)
수익 요인:
2.82
기대수익:
225.56 HKD
평균 이익:
564.68 HKD
평균 손실:
-324.71 HKD
연속 최대 손실:
10 (-3 548.88 HKD)
연속 최대 손실:
-3 548.88 HKD (10)
월별 성장률:
19.88%
연간 예측:
241.15%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
142.79 HKD
최대한의:
4 179.18 HKD (5.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.85% (4 179.18 HKD)
자본금별:
5.34% (2 900.65 HKD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|GBPJPY
|43
|DJ30.r
|12
|USDHKD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|3.1K
|GBPJPY
|821
|DJ30.r
|97
|USDHKD
|10
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|151K
|GBPJPY
|14K
|DJ30.r
|-2.7K
|USDHKD
|229
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Algo trading with breakthrough stragegies.
리뷰 없음
