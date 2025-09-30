- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
129
Прибыльных трейдов:
83 (64.34%)
Убыточных трейдов:
46 (35.66%)
Лучший трейд:
2 680.42 HKD
Худший трейд:
-1 297.87 HKD
Общая прибыль:
46 794.90 HKD (270 124 pips)
Общий убыток:
-14 728.08 HKD (113 121 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (3 489.85 HKD)
Макс. прибыль в серии:
8 607.06 HKD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
54.65%
Макс. загрузка депозита:
4.20%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
7.67
Длинных трейдов:
114 (88.37%)
Коротких трейдов:
15 (11.63%)
Профит фактор:
3.18
Мат. ожидание:
248.58 HKD
Средняя прибыль:
563.79 HKD
Средний убыток:
-320.18 HKD
Макс. серия проигрышей:
10 (-3 548.88 HKD)
Макс. убыток в серии:
-3 548.88 HKD (10)
Прирост в месяц:
17.28%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
142.79 HKD
Максимальная:
4 179.18 HKD (5.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.85% (4 179.18 HKD)
По эквити:
5.34% (2 900.65 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|GBPJPY
|42
|DJ30.r
|5
|USDHKD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPJPY
|830
|DJ30.r
|-13
|USDHKD
|10
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|155K
|GBPJPY
|14K
|DJ30.r
|-13K
|USDHKD
|229
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 680.42 HKD
Худший трейд: -1 298 HKD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +3 489.85 HKD
Макс. убыток в серии: -3 548.88 HKD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Algo trading with breakthrough stragegies.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
64%
0
0
USD
USD
82K
HKD
HKD
13
96%
129
64%
55%
3.17
248.58
HKD
HKD
6%
1:500