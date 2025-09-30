СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Mining
Yip Hung Wong

Gold Mining

Yip Hung Wong
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 64%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
129
Прибыльных трейдов:
83 (64.34%)
Убыточных трейдов:
46 (35.66%)
Лучший трейд:
2 680.42 HKD
Худший трейд:
-1 297.87 HKD
Общая прибыль:
46 794.90 HKD (270 124 pips)
Общий убыток:
-14 728.08 HKD (113 121 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (3 489.85 HKD)
Макс. прибыль в серии:
8 607.06 HKD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
54.65%
Макс. загрузка депозита:
4.20%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
7.67
Длинных трейдов:
114 (88.37%)
Коротких трейдов:
15 (11.63%)
Профит фактор:
3.18
Мат. ожидание:
248.58 HKD
Средняя прибыль:
563.79 HKD
Средний убыток:
-320.18 HKD
Макс. серия проигрышей:
10 (-3 548.88 HKD)
Макс. убыток в серии:
-3 548.88 HKD (10)
Прирост в месяц:
17.28%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
142.79 HKD
Максимальная:
4 179.18 HKD (5.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.85% (4 179.18 HKD)
По эквити:
5.34% (2 900.65 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 81
GBPJPY 42
DJ30.r 5
USDHKD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.3K
GBPJPY 830
DJ30.r -13
USDHKD 10
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 155K
GBPJPY 14K
DJ30.r -13K
USDHKD 229
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 680.42 HKD
Худший трейд: -1 298 HKD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +3 489.85 HKD
Макс. убыток в серии: -3 548.88 HKD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Algo trading with breakthrough stragegies.
Нет отзывов
2025.12.08 04:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 06:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 06:13
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.30 06:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 06:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
