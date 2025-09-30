SinyallerBölümler
Yip Hung Wong

Gold Mining

Yip Hung Wong
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
10 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (16.67%)
En iyi işlem:
779.10 HKD
En kötü işlem:
-71.98 HKD
Brüt kâr:
2 796.26 HKD (37 409 pips)
Brüt zarar:
-142.79 HKD (1 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (2 796.26 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
2 796.26 HKD (10)
Sharpe oranı:
0.78
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.51%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
18.58
Alış işlemleri:
8 (66.67%)
Satış işlemleri:
4 (33.33%)
Kâr faktörü:
19.58
Beklenen getiri:
221.12 HKD
Ortalama kâr:
279.63 HKD
Ortalama zarar:
-71.40 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-142.79 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-142.79 HKD (2)
Aylık büyüme:
5.28%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
142.79 HKD
Maksimum:
142.79 HKD (0.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.28% (142.79 HKD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 8
GBPJPY 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 334
GBPJPY 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 34K
GBPJPY 1.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +779.10 HKD
En kötü işlem: -72 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2 796.26 HKD
Maksimum ardışık zarar: -142.79 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Algo trading with breakthrough stragegies.
İnceleme yok
2025.10.03 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 06:13
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.30 06:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 06:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Mining
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
53K
HKD
1
83%
12
83%
100%
19.58
221.12
HKD
0%
1:500
Kopyala

