İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
10 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (16.67%)
En iyi işlem:
779.10 HKD
En kötü işlem:
-71.98 HKD
Brüt kâr:
2 796.26 HKD (37 409 pips)
Brüt zarar:
-142.79 HKD (1 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (2 796.26 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
2 796.26 HKD (10)
Sharpe oranı:
0.78
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.51%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
18.58
Alış işlemleri:
8 (66.67%)
Satış işlemleri:
4 (33.33%)
Kâr faktörü:
19.58
Beklenen getiri:
221.12 HKD
Ortalama kâr:
279.63 HKD
Ortalama zarar:
-71.40 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-142.79 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-142.79 HKD (2)
Aylık büyüme:
5.28%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
142.79 HKD
Maksimum:
142.79 HKD (0.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.28% (142.79 HKD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|GBPJPY
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|334
|GBPJPY
|8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|34K
|GBPJPY
|1.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +779.10 HKD
En kötü işlem: -72 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2 796.26 HKD
Maksimum ardışık zarar: -142.79 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Algo trading with breakthrough stragegies.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
53K
HKD
HKD
1
83%
12
83%
100%
19.58
221.12
HKD
HKD
0%
1:500