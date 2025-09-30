- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
131
Transacciones Rentables:
83 (63.35%)
Transacciones Irrentables:
48 (36.64%)
Mejor transacción:
2 680.42 HKD
Peor transacción:
-1 297.87 HKD
Beneficio Bruto:
46 794.90 HKD (270 124 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 713.45 HKD (114 331 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (3 489.85 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 607.06 HKD (10)
Ratio de Sharpe:
0.40
Actividad comercial:
54.65%
Carga máxima del depósito:
4.20%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
7.44
Transacciones Largas:
116 (88.55%)
Transacciones Cortas:
15 (11.45%)
Factor de Beneficio:
2.98
Beneficio Esperado:
237.26 HKD
Beneficio medio:
563.79 HKD
Pérdidas medias:
-327.36 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-3 548.88 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 548.88 HKD (10)
Crecimiento al mes:
15.88%
Pronóstico anual:
192.67%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
142.79 HKD
Máxima:
4 179.18 HKD (5.85%)
Reducción relativa:
De balance:
5.85% (4 179.18 HKD)
De fondos:
5.34% (2 900.65 HKD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPJPY
|43
|DJ30.r
|5
|USDHKD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.2K
|GBPJPY
|821
|DJ30.r
|-13
|USDHKD
|10
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|154K
|GBPJPY
|14K
|DJ30.r
|-13K
|USDHKD
|229
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 680.42 HKD
Peor transacción: -1 298 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +3 489.85 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 548.88 HKD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Algo trading with breakthrough stragegies.
No hay comentarios
