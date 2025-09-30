SeñalesSecciones
Yip Hung Wong

Gold Mining

Yip Hung Wong
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 62%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
131
Transacciones Rentables:
83 (63.35%)
Transacciones Irrentables:
48 (36.64%)
Mejor transacción:
2 680.42 HKD
Peor transacción:
-1 297.87 HKD
Beneficio Bruto:
46 794.90 HKD (270 124 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 713.45 HKD (114 331 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (3 489.85 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 607.06 HKD (10)
Ratio de Sharpe:
0.40
Actividad comercial:
54.65%
Carga máxima del depósito:
4.20%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
7.44
Transacciones Largas:
116 (88.55%)
Transacciones Cortas:
15 (11.45%)
Factor de Beneficio:
2.98
Beneficio Esperado:
237.26 HKD
Beneficio medio:
563.79 HKD
Pérdidas medias:
-327.36 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-3 548.88 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 548.88 HKD (10)
Crecimiento al mes:
15.88%
Pronóstico anual:
192.67%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
142.79 HKD
Máxima:
4 179.18 HKD (5.85%)
Reducción relativa:
De balance:
5.85% (4 179.18 HKD)
De fondos:
5.34% (2 900.65 HKD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 82
GBPJPY 43
DJ30.r 5
USDHKD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.2K
GBPJPY 821
DJ30.r -13
USDHKD 10
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 154K
GBPJPY 14K
DJ30.r -13K
USDHKD 229
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 680.42 HKD
Peor transacción: -1 298 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +3 489.85 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 548.88 HKD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Algo trading with breakthrough stragegies.
No hay comentarios
2025.12.08 04:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.14 06:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.03 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.30 06:13
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.30 06:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.30 06:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
