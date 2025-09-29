SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / The happy couple
Elvira Zalalutdinova

The happy couple

Elvira Zalalutdinova
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 45%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
138
Gewinntrades:
120 (86.95%)
Verlusttrades:
18 (13.04%)
Bester Trade:
3.02 USD
Schlechtester Trade:
-3.92 USD
Bruttoprofit:
56.35 USD (6 963 pips)
Bruttoverlust:
-14.33 USD (1 396 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (8.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
29.96 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading-Aktivität:
2.43%
Max deposit load:
8.11%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
6.95
Long-Positionen:
47 (34.06%)
Short-Positionen:
91 (65.94%)
Profit-Faktor:
3.93
Mathematische Gewinnerwartung:
0.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-3.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3.92 USD (1)
Wachstum pro Monat :
26.53%
Jahresprognose:
321.87%
Algo-Trading:
78%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
6.05 USD (5.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.53% (6.05 USD)
Kapital:
8.69% (11.22 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 69
USDCAD 52
XAUUSD 17
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 7
USDCAD 4
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 943
USDCAD 1.2K
XAUUSD 3.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3.02 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.66 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 6
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.08 × 26
Exness-Real17
0.08 × 12
RoboForex-ECN
0.19 × 52
Exness-Real9
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live08
0.46 × 24
ThreeTrader-Live
0.47 × 15
Tickmill-Live10
0.50 × 2
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
AxioryAsia-02Live
1.18 × 11
RoboForex-ECN-3
1.22 × 464
ICMarketsSC-Live15
1.24 × 21
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
noch 44 ...
Keine Bewertungen
2025.12.04 19:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 21:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 10:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 10:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 12:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.29 12:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 12:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
