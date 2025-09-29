- 成長
トレード:
137
利益トレード:
119 (86.86%)
損失トレード:
18 (13.14%)
ベストトレード:
3.02 USD
最悪のトレード:
-3.92 USD
総利益:
53.88 USD (6 699 pips)
総損失:
-14.33 USD (1 396 pips)
最大連続の勝ち:
36 (8.67 USD)
最大連続利益:
27.49 USD (16)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
2.43%
最大入金額:
8.11%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
6.54
長いトレード:
47 (34.31%)
短いトレード:
90 (65.69%)
プロフィットファクター:
3.76
期待されたペイオフ:
0.29 USD
平均利益:
0.45 USD
平均損失:
-0.80 USD
最大連続の負け:
2 (-3.66 USD)
最大連続損失:
-3.92 USD (1)
月間成長:
26.82%
年間予想:
325.41%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6.05 USD (5.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.53% (6.05 USD)
エクイティによる:
8.69% (11.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|69
|USDCAD
|52
|XAUUSD
|16
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|7
|USDCAD
|4
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|943
|USDCAD
|1.2K
|XAUUSD
|3.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.02 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +8.67 USD
最大連続損失: -3.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.08 × 26
|
Exness-Real17
|0.08 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.19 × 52
|
Exness-Real9
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live08
|0.46 × 24
|
ThreeTrader-Live
|0.47 × 15
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
AxioryAsia-02Live
|1.18 × 11
|
RoboForex-ECN-3
|1.22 × 464
|
ICMarketsSC-Live15
|1.24 × 21
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
