- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
137
Negociações com lucro:
119 (86.86%)
Negociações com perda:
18 (13.14%)
Melhor negociação:
3.02 USD
Pior negociação:
-3.92 USD
Lucro bruto:
53.88 USD (6 699 pips)
Perda bruta:
-14.33 USD (1 396 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (8.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
27.49 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
2.43%
Depósito máximo carregado:
8.11%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
6.54
Negociações longas:
47 (34.31%)
Negociações curtas:
90 (65.69%)
Fator de lucro:
3.76
Valor esperado:
0.29 USD
Lucro médio:
0.45 USD
Perda média:
-0.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.92 USD (1)
Crescimento mensal:
26.82%
Previsão anual:
325.41%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6.05 USD (5.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.53% (6.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.69% (11.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|69
|USDCAD
|52
|XAUUSD
|16
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|7
|USDCAD
|4
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|943
|USDCAD
|1.2K
|XAUUSD
|3.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.02 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +8.67 USD
Máxima perda consecutiva: -3.66 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.08 × 26
|
Exness-Real17
|0.08 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.19 × 52
|
Exness-Real9
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live08
|0.46 × 24
|
ThreeTrader-Live
|0.47 × 15
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
AxioryAsia-02Live
|1.18 × 11
|
RoboForex-ECN-3
|1.22 × 464
|
ICMarketsSC-Live15
|1.24 × 21
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
