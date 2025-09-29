SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / The happy couple
Elvira Zalalutdinova

The happy couple

Elvira Zalalutdinova
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 42%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
137
Transacciones Rentables:
119 (86.86%)
Transacciones Irrentables:
18 (13.14%)
Mejor transacción:
3.02 USD
Peor transacción:
-3.92 USD
Beneficio Bruto:
53.88 USD (6 699 pips)
Pérdidas Brutas:
-14.33 USD (1 396 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (8.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
27.49 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
2.43%
Carga máxima del depósito:
8.11%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
6.54
Transacciones Largas:
47 (34.31%)
Transacciones Cortas:
90 (65.69%)
Factor de Beneficio:
3.76
Beneficio Esperado:
0.29 USD
Beneficio medio:
0.45 USD
Pérdidas medias:
-0.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-3.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.92 USD (1)
Crecimiento al mes:
26.82%
Pronóstico anual:
325.41%
Trading algorítmico:
78%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
6.05 USD (5.12%)
Reducción relativa:
De balance:
5.53% (6.05 USD)
De fondos:
8.69% (11.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 69
USDCAD 52
XAUUSD 16
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 7
USDCAD 4
XAUUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 943
USDCAD 1.2K
XAUUSD 3.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.02 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +8.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.66 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 6
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.08 × 26
Exness-Real17
0.08 × 12
RoboForex-ECN
0.19 × 52
Exness-Real9
0.45 × 11
ICMarketsSC-Live08
0.46 × 24
ThreeTrader-Live
0.47 × 15
Tickmill-Live10
0.50 × 2
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
AxioryAsia-02Live
1.18 × 11
RoboForex-ECN-3
1.22 × 464
ICMarketsSC-Live15
1.24 × 21
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
otros 44...
2025.12.04 19:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 07:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 06:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 21:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 10:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 10:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 12:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.29 12:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 12:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
