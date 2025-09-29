SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Happy couple
Elvira Zalalutdinova

Happy couple

Elvira Zalalutdinova
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
6 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.29 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.97 USD (125 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
6 (0.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.97 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.49
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (33.33%)
Short Trade:
4 (66.67%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
0.16 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 125
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.29 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.97 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 4
Exness-Real9
0.00 × 6
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.57 × 7
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
RoboForex-ECN-3
2.71 × 17
ICMarketsSC-Live05
2.75 × 4
RoboForex-Prime
4.40 × 10
Axi-US09-Live
4.67 × 6
ZealCapitalMarketSC-Live
5.00 × 2
FBS-Real-3
5.00 × 2
Exness-Real12
5.25 × 4
RoboForex-ProCent-3
6.15 × 430
11 più
Automatic trading system.Trading only on the EURUSD currency pair.

Trading with risk limits. I do not trade on news. A mandatory condition when copying an account with a narrow ECN spread

Recommended broker https://rbfxdirect.com/ru/lk/?a=fnjf


My Telegram Channel https://t.me/+Kj7YTQiX3AUyYzFi


Non ci sono recensioni
2025.09.29 12:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.29 12:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.29 12:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
