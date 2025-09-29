- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
137
盈利交易:
119 (86.86%)
亏损交易:
18 (13.14%)
最好交易:
3.02 USD
最差交易:
-3.92 USD
毛利:
53.88 USD (6 699 pips)
毛利亏损:
-14.33 USD (1 396 pips)
最大连续赢利:
36 (8.67 USD)
最大连续盈利:
27.49 USD (16)
夏普比率:
0.35
交易活动:
2.43%
最大入金加载:
8.11%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
9 小时
采收率:
6.54
长期交易:
47 (34.31%)
短期交易:
90 (65.69%)
利润因子:
3.76
预期回报:
0.29 USD
平均利润:
0.45 USD
平均损失:
-0.80 USD
最大连续失误:
2 (-3.66 USD)
最大连续亏损:
-3.92 USD (1)
每月增长:
26.82%
年度预测:
325.41%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6.05 USD (5.12%)
相对跌幅:
结余:
5.53% (6.05 USD)
净值:
8.69% (11.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|69
|USDCAD
|52
|XAUUSD
|16
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|7
|USDCAD
|4
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|943
|USDCAD
|1.2K
|XAUUSD
|3.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.02 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8.67 USD
最大连续亏损: -3.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.08 × 26
|
Exness-Real17
|0.08 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.19 × 52
|
Exness-Real9
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live08
|0.46 × 24
|
ThreeTrader-Live
|0.47 × 15
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
AxioryAsia-02Live
|1.18 × 11
|
RoboForex-ECN-3
|1.22 × 464
|
ICMarketsSC-Live15
|1.24 × 21
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
42%
0
0
USD
USD
131
USD
USD
13
78%
137
86%
2%
3.75
0.29
USD
USD
9%
1:500