- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
137
Прибыльных трейдов:
119 (86.86%)
Убыточных трейдов:
18 (13.14%)
Лучший трейд:
3.02 USD
Худший трейд:
-3.92 USD
Общая прибыль:
53.88 USD (6 699 pips)
Общий убыток:
-14.33 USD (1 396 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (8.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.49 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
2.43%
Макс. загрузка депозита:
8.11%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
6.54
Длинных трейдов:
47 (34.31%)
Коротких трейдов:
90 (65.69%)
Профит фактор:
3.76
Мат. ожидание:
0.29 USD
Средняя прибыль:
0.45 USD
Средний убыток:
-0.80 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.92 USD (1)
Прирост в месяц:
26.82%
Годовой прогноз:
325.41%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6.05 USD (5.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.53% (6.05 USD)
По эквити:
8.69% (11.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|69
|USDCAD
|52
|XAUUSD
|16
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|7
|USDCAD
|4
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|943
|USDCAD
|1.2K
|XAUUSD
|3.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.02 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.67 USD
Макс. убыток в серии: -3.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.08 × 26
|
Exness-Real17
|0.08 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.19 × 52
|
Exness-Real9
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live08
|0.46 × 24
|
ThreeTrader-Live
|0.47 × 15
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
AxioryAsia-02Live
|1.18 × 11
|
RoboForex-ECN-3
|1.22 × 464
|
ICMarketsSC-Live15
|1.24 × 21
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
42%
0
0
USD
USD
131
USD
USD
13
78%
137
86%
2%
3.75
0.29
USD
USD
9%
1:500