트레이드:
145
이익 거래:
127 (87.58%)
손실 거래:
18 (12.41%)
최고의 거래:
4.01 USD
최악의 거래:
-3.92 USD
총 수익:
70.14 USD (8 464 pips)
총 손실:
-14.33 USD (1 396 pips)
연속 최대 이익:
36 (8.67 USD)
연속 최대 이익:
43.75 USD (24)
샤프 비율:
0.41
거래 활동:
2.43%
최대 입금량:
8.11%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
9.22
롱(주식매수):
52 (35.86%)
숏(주식차입매도):
93 (64.14%)
수익 요인:
4.89
기대수익:
0.38 USD
평균 이익:
0.55 USD
평균 손실:
-0.80 USD
연속 최대 손실:
2 (-3.66 USD)
연속 최대 손실:
-3.92 USD (1)
월별 성장률:
32.02%
연간 예측:
388.51%
Algo 트레이딩:
80%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
6.05 USD (5.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.53% (6.05 USD)
자본금별:
8.69% (11.22 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|69
|USDCAD
|52
|XAUUSD
|24
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|7
|USDCAD
|4
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|943
|USDCAD
|1.2K
|XAUUSD
|4.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
최고의 거래: +4.01 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +8.67 USD
연속 최대 손실: -3.66 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.08 × 26
|
Exness-Real17
|0.08 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.19 × 52
|
Exness-Real9
|0.45 × 11
|
ICMarketsSC-Live08
|0.46 × 24
|
ThreeTrader-Live
|0.47 × 15
|
Tickmill-Live10
|0.50 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
AxioryAsia-02Live
|1.18 × 11
|
RoboForex-ECN-3
|1.22 × 464
|
ICMarketsSC-Live15
|1.24 × 21
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
