- Wachstum
- Wert des Portfolios
- Equity
- Portfolio
- Rückgang
Trades insgesamt:
15 734
Gewinntrades:
8 569 (54.46%)
Verlusttrades:
7 165 (45.54%)
Bester Trade:
11 512.92 RUB
Schlechtester Trade:
-41 095.62 RUB
Bruttoprofit:
1 731 790.51 RUB (1 595 932 pips)
Bruttoverlust:
-1 520 873.23 RUB (1 459 883 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (563.76 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16 174.27 RUB (3)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
100.34%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
433
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
3.37
Long-Positionen:
7 858 (49.94%)
Short-Positionen:
7 876 (50.06%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
13.41 RUB
Durchschnittlicher Profit:
202.10 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-212.26 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
39 (-5 264.52 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-41 123.33 RUB (4)
Wachstum pro Monat :
8.82%
Jahresprognose:
107.06%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
42 691.30 RUB
Maximaler:
62 535.03 RUB (90.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.59% (62 535.03 RUB)
Kapital:
2.91% (18 072.64 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|SVM6
|1228
|SVZ5
|1227
|SiH5
|896
|CRH5
|835
|CRZ4
|830
|SiU4
|805
|SiZ4
|789
|CRU4
|676
|CRZ5
|498
|CRM6
|484
|SVH5
|460
|MMZ5
|411
|MMM6
|410
|NAZ4
|392
|NAU4
|338
|SVU4
|324
|NAM4
|301
|CRM4
|260
|SVH6
|254
|NGQ4
|232
|CRH6
|203
|CRU5
|179
|SVU6
|173
|SiM6
|171
|SiZ5
|171
|SiM4
|167
|NGN4
|158
|NAH4
|157
|NAH5
|130
|NGH4
|129
|NGF4
|119
|SRZ5
|109
|SRM6
|106
|SVZ4
|105
|NGH6
|89
|NGF6
|89
|VBZ4
|86
|HSU4
|85
|NGU4
|85
|VBH5
|83
|CRU6
|82
|SVU5
|80
|BRG6
|73
|SiU6
|71
|SiH6
|71
|GLM4
|70
|HSH4
|66
|BRZ5
|65
|SVM5
|57
|BRF6
|57
|GZH4
|54
|GZM6
|51
|GZZ5
|51
|BRH6
|49
|GLU4
|48
|GLH4
|47
|GZU4
|44
|SiM5
|44
|NGV5
|29
|EDM4
|28
|EDH4
|28
|NGU5
|28
|SVH4
|23
|EDM6
|22
|EDZ5
|22
|HSM4
|21
|SRH6
|19
|SRU6
|16
|GZU6
|15
|GZH6
|15
|CRM5
|14
|NGX4
|13
|NGJ4
|11
|MMH5
|11
|MMU4
|11
|SRM4
|10
|SRZ3
|10
|GZM4
|10
|NGK5
|10
|NGH5
|9
|RNM6
|6
|RNZ5
|6
|GDU6
|6
|GDH6
|6
|NGG4
|4
|SRU4
|3
|SRH4
|3
|SVM4
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|SVM6
|1.1K
|SVZ5
|-142
|SiH5
|-135
|CRH5
|112
|CRZ4
|29
|SiU4
|984
|SiZ4
|66
|CRU4
|-201
|CRZ5
|14
|CRM6
|66
|SVH5
|617
|MMZ5
|-105
|MMM6
|215
|NAZ4
|199
|NAU4
|47
|SVU4
|-19
|NAM4
|-43
|CRM4
|43
|SVH6
|862
|NGQ4
|278
|CRH6
|41
|CRU5
|57
|SVU6
|-615
|SiM6
|249
|SiZ5
|-133
|SiM4
|-296
|NGN4
|-131
|NAH4
|64
|NAH5
|129
|NGH4
|116
|NGF4
|-405
|SRZ5
|31
|SRM6
|151
|SVZ4
|-378
|NGH6
|395
|NGF6
|-258
|VBZ4
|-69
|HSU4
|16
|NGU4
|-181
|VBH5
|127
|CRU6
|-19
|SVU5
|-31
|BRG6
|9
|SiU6
|57
|SiH6
|5
|GLM4
|-43
|HSH4
|-5
|BRZ5
|19
|SVM5
|106
|BRF6
|3
|GZH4
|-68
|GZM6
|7
|GZZ5
|2
|BRH6
|32
|GLU4
|-145
|GLH4
|5
|GZU4
|75
|SiM5
|235
|NGV5
|-28
|EDM4
|23
|EDH4
|-5
|NGU5
|29
|SVH4
|-1
|EDM6
|10
|EDZ5
|9
|HSM4
|-18
|SRH6
|-5
|SRU6
|54
|GZU6
|-14
|GZH6
|18
|CRM5
|79
|NGX4
|50
|NGJ4
|756
|MMH5
|-31
|MMU4
|37
|SRM4
|16
|SRZ3
|14
|GZM4
|23
|NGK5
|-37
|NGH5
|50
|RNM6
|35
|RNZ5
|-30
|GDU6
|-206
|GDH6
|221
|NGG4
|-695
|SRU4
|4
|SRH4
|1
|SVM4
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|SVM6
|8K
|SVZ5
|-924
|SiH5
|-5.4K
|CRH5
|7.2K
|CRZ4
|-2.6K
|SiU4
|60K
|SiZ4
|4K
|CRU4
|-2.3K
|CRZ5
|834
|CRM6
|3.9K
|SVH5
|2.8K
|MMZ5
|-63K
|MMM6
|130K
|NAZ4
|14K
|NAU4
|2.9K
|SVU4
|440
|NAM4
|-2.9K
|CRM4
|2.6K
|SVH6
|6.3K
|NGQ4
|1.6K
|CRH6
|2.5K
|CRU5
|2.8K
|SVU6
|-4.8K
|SiM6
|15K
|SiZ5
|-8K
|SiM4
|-18K
|NGN4
|-895
|NAH4
|4.2K
|NAH5
|8.4K
|NGH4
|-473
|NGF4
|879
|SRZ5
|1.9K
|SRM6
|9.1K
|SVZ4
|-2K
|NGH6
|3K
|NGF6
|-2K
|VBZ4
|-4.9K
|HSU4
|7.6K
|NGU4
|-642
|VBH5
|6.7K
|CRU6
|-1.1K
|SVU5
|-212
|BRG6
|67
|SiU6
|3.4K
|SiH6
|274
|GLM4
|-16K
|HSH4
|-940
|BRZ5
|151
|SVM5
|581
|BRF6
|12
|GZH4
|-4.1K
|GZM6
|410
|GZZ5
|128
|BRH6
|253
|GLU4
|-65K
|GLH4
|3.2K
|GZU4
|4.5K
|SiM5
|11K
|NGV5
|-205
|EDM4
|150
|EDH4
|-33
|NGU5
|220
|SVH4
|-7
|EDM6
|66
|EDZ5
|79
|HSM4
|-5.2K
|SRH6
|-285
|SRU6
|3.3K
|GZU6
|-875
|GZH6
|1.1K
|CRM5
|1.6K
|NGX4
|334
|NGJ4
|5K
|MMH5
|-19K
|MMU4
|22K
|SRM4
|941
|SRZ3
|816
|GZM4
|1.4K
|NGK5
|-229
|NGH5
|276
|RNM6
|2.1K
|RNZ5
|-1.8K
|GDU6
|-1.6K
|GDH6
|1.7K
|NGG4
|-591
|SRU4
|268
|SRH4
|39
|SVM4
|-17
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +11 512.92 RUB
Schlechtester Trade: -41 096 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +563.76 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 264.52 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-AO" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
107%
0
0
USD
USD
638K
RUB
RUB
107
99%
15 734
54%
100%
1.13
13.41
RUB
RUB
30%
1:1