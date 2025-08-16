SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / MOEX Nat
Aleksandr Dziuba

MOEX Nat

Aleksandr Dziuba
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
107 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 107%
FINAM-AO
1:1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Wert des Portfolios
  • Equity
  • Portfolio
  • Rückgang
Trades insgesamt:
15 734
Gewinntrades:
8 569 (54.46%)
Verlusttrades:
7 165 (45.54%)
Bester Trade:
11 512.92 RUB
Schlechtester Trade:
-41 095.62 RUB
Bruttoprofit:
1 731 790.51 RUB (1 595 932 pips)
Bruttoverlust:
-1 520 873.23 RUB (1 459 883 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (563.76 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16 174.27 RUB (3)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
100.34%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
433
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
3.37
Long-Positionen:
7 858 (49.94%)
Short-Positionen:
7 876 (50.06%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
13.41 RUB
Durchschnittlicher Profit:
202.10 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-212.26 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
39 (-5 264.52 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-41 123.33 RUB (4)
Wachstum pro Monat :
8.82%
Jahresprognose:
107.06%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
42 691.30 RUB
Maximaler:
62 535.03 RUB (90.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.59% (62 535.03 RUB)
Kapital:
2.91% (18 072.64 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
SVM6 1228
SVZ5 1227
SiH5 896
CRH5 835
CRZ4 830
SiU4 805
SiZ4 789
CRU4 676
CRZ5 498
CRM6 484
SVH5 460
MMZ5 411
MMM6 410
NAZ4 392
NAU4 338
SVU4 324
NAM4 301
CRM4 260
SVH6 254
NGQ4 232
CRH6 203
CRU5 179
SVU6 173
SiM6 171
SiZ5 171
SiM4 167
NGN4 158
NAH4 157
NAH5 130
NGH4 129
NGF4 119
SRZ5 109
SRM6 106
SVZ4 105
NGH6 89
NGF6 89
VBZ4 86
HSU4 85
NGU4 85
VBH5 83
CRU6 82
SVU5 80
BRG6 73
SiU6 71
SiH6 71
GLM4 70
HSH4 66
BRZ5 65
SVM5 57
BRF6 57
GZH4 54
GZM6 51
GZZ5 51
BRH6 49
GLU4 48
GLH4 47
GZU4 44
SiM5 44
NGV5 29
EDM4 28
EDH4 28
NGU5 28
SVH4 23
EDM6 22
EDZ5 22
HSM4 21
SRH6 19
SRU6 16
GZU6 15
GZH6 15
CRM5 14
NGX4 13
NGJ4 11
MMH5 11
MMU4 11
SRM4 10
SRZ3 10
GZM4 10
NGK5 10
NGH5 9
RNM6 6
RNZ5 6
GDU6 6
GDH6 6
NGG4 4
SRU4 3
SRH4 3
SVM4 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
SVM6 1.1K
SVZ5 -142
SiH5 -135
CRH5 112
CRZ4 29
SiU4 984
SiZ4 66
CRU4 -201
CRZ5 14
CRM6 66
SVH5 617
MMZ5 -105
MMM6 215
NAZ4 199
NAU4 47
SVU4 -19
NAM4 -43
CRM4 43
SVH6 862
NGQ4 278
CRH6 41
CRU5 57
SVU6 -615
SiM6 249
SiZ5 -133
SiM4 -296
NGN4 -131
NAH4 64
NAH5 129
NGH4 116
NGF4 -405
SRZ5 31
SRM6 151
SVZ4 -378
NGH6 395
NGF6 -258
VBZ4 -69
HSU4 16
NGU4 -181
VBH5 127
CRU6 -19
SVU5 -31
BRG6 9
SiU6 57
SiH6 5
GLM4 -43
HSH4 -5
BRZ5 19
SVM5 106
BRF6 3
GZH4 -68
GZM6 7
GZZ5 2
BRH6 32
GLU4 -145
GLH4 5
GZU4 75
SiM5 235
NGV5 -28
EDM4 23
EDH4 -5
NGU5 29
SVH4 -1
EDM6 10
EDZ5 9
HSM4 -18
SRH6 -5
SRU6 54
GZU6 -14
GZH6 18
CRM5 79
NGX4 50
NGJ4 756
MMH5 -31
MMU4 37
SRM4 16
SRZ3 14
GZM4 23
NGK5 -37
NGH5 50
RNM6 35
RNZ5 -30
GDU6 -206
GDH6 221
NGG4 -695
SRU4 4
SRH4 1
SVM4 -3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
SVM6 8K
SVZ5 -924
SiH5 -5.4K
CRH5 7.2K
CRZ4 -2.6K
SiU4 60K
SiZ4 4K
CRU4 -2.3K
CRZ5 834
CRM6 3.9K
SVH5 2.8K
MMZ5 -63K
MMM6 130K
NAZ4 14K
NAU4 2.9K
SVU4 440
NAM4 -2.9K
CRM4 2.6K
SVH6 6.3K
NGQ4 1.6K
CRH6 2.5K
CRU5 2.8K
SVU6 -4.8K
SiM6 15K
SiZ5 -8K
SiM4 -18K
NGN4 -895
NAH4 4.2K
NAH5 8.4K
NGH4 -473
NGF4 879
SRZ5 1.9K
SRM6 9.1K
SVZ4 -2K
NGH6 3K
NGF6 -2K
VBZ4 -4.9K
HSU4 7.6K
NGU4 -642
VBH5 6.7K
CRU6 -1.1K
SVU5 -212
BRG6 67
SiU6 3.4K
SiH6 274
GLM4 -16K
HSH4 -940
BRZ5 151
SVM5 581
BRF6 12
GZH4 -4.1K
GZM6 410
GZZ5 128
BRH6 253
GLU4 -65K
GLH4 3.2K
GZU4 4.5K
SiM5 11K
NGV5 -205
EDM4 150
EDH4 -33
NGU5 220
SVH4 -7
EDM6 66
EDZ5 79
HSM4 -5.2K
SRH6 -285
SRU6 3.3K
GZU6 -875
GZH6 1.1K
CRM5 1.6K
NGX4 334
NGJ4 5K
MMH5 -19K
MMU4 22K
SRM4 941
SRZ3 816
GZM4 1.4K
NGK5 -229
NGH5 276
RNM6 2.1K
RNZ5 -1.8K
GDU6 -1.6K
GDH6 1.7K
NGG4 -591
SRU4 268
SRH4 39
SVM4 -17
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11 512.92 RUB
Schlechtester Trade: -41 096 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +563.76 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 264.52 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-AO" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 08:17
80% of growth achieved within 37 days. This comprises 4.94% of days out of 749 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 10:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 20:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.03 12:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 13:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 12:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 07:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 20:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.18 08:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 15:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 14:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MOEX Nat
30 USD pro Monat
107%
0
0
USD
638K
RUB
107
99%
15 734
54%
100%
1.13
13.41
RUB
30%
1:1
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.