- Büyüme
- Portföy değeri
- Varlık
- Portföy
- Düşüş
İşlemler:
9 772
Kârla kapanan işlemler:
5 325 (54.49%)
Zararla kapanan işlemler:
4 447 (45.51%)
En iyi işlem:
11 512.92 RUB
En kötü işlem:
-41 095.62 RUB
Brüt kâr:
1 031 766.52 RUB (743 339 pips)
Brüt zarar:
-936 679.39 RUB (714 589 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (563.76 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
16 174.27 RUB (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
99.32%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
111
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.52
Alış işlemleri:
4 876 (49.90%)
Satış işlemleri:
4 896 (50.10%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
9.73 RUB
Ortalama kâr:
193.76 RUB
Ortalama zarar:
-210.63 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
39 (-5 264.52 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-41 123.33 RUB (4)
Aylık büyüme:
7.06%
Yıllık tahmin:
85.64%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42 691.30 RUB
Maksimum:
62 535.03 RUB (89.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.53% (62 535.03 RUB)
Varlığa göre:
2.52% (2 533.43 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SiH5
|896
|CRH5
|835
|CRZ4
|830
|SiU4
|805
|SiZ4
|789
|CRU4
|676
|SVH5
|460
|NAZ4
|392
|NAU4
|338
|SVU4
|324
|NAM4
|301
|CRM4
|260
|NGQ4
|232
|CRU5
|179
|SiM4
|167
|NGN4
|158
|NAH4
|157
|NAH5
|130
|NGH4
|129
|CRH6
|121
|NGF4
|119
|SVZ4
|105
|VBZ4
|86
|HSU4
|85
|NGU4
|85
|VBH5
|83
|SVH6
|80
|SVU5
|80
|GLM4
|70
|HSH4
|66
|SVM5
|57
|GZH4
|54
|GLU4
|48
|SVM6
|48
|GLH4
|47
|SVZ5
|47
|GZU4
|44
|SiM5
|44
|CRZ5
|41
|NGV5
|29
|EDM4
|28
|EDH4
|28
|NGU5
|28
|CRM6
|27
|SVH4
|23
|HSM4
|21
|CRM5
|14
|NGX4
|13
|NGJ4
|11
|MMH5
|11
|MMU4
|11
|SRM4
|10
|SRZ3
|10
|GZM4
|10
|NGK5
|10
|NGH5
|9
|NGG4
|4
|SRU4
|3
|SRH4
|3
|SVM4
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SiH5
|-135
|CRH5
|112
|CRZ4
|29
|SiU4
|984
|SiZ4
|66
|CRU4
|-201
|SVH5
|617
|NAZ4
|199
|NAU4
|47
|SVU4
|-19
|NAM4
|-43
|CRM4
|43
|NGQ4
|278
|CRU5
|57
|SiM4
|-296
|NGN4
|-131
|NAH4
|64
|NAH5
|129
|NGH4
|116
|CRH6
|9
|NGF4
|-405
|SVZ4
|-378
|VBZ4
|-69
|HSU4
|16
|NGU4
|-181
|VBH5
|127
|SVH6
|103
|SVU5
|-31
|GLM4
|-43
|HSH4
|-5
|SVM5
|106
|GZH4
|-68
|GLU4
|-145
|SVM6
|25
|GLH4
|5
|SVZ5
|14
|GZU4
|75
|SiM5
|235
|CRZ5
|3
|NGV5
|-28
|EDM4
|23
|EDH4
|-5
|NGU5
|29
|CRM6
|2
|SVH4
|-1
|HSM4
|-18
|CRM5
|79
|NGX4
|50
|NGJ4
|756
|MMH5
|-31
|MMU4
|37
|SRM4
|16
|SRZ3
|14
|GZM4
|23
|NGK5
|-37
|NGH5
|50
|NGG4
|-695
|SRU4
|4
|SRH4
|1
|SVM4
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SiH5
|-5.4K
|CRH5
|7.2K
|CRZ4
|-2.6K
|SiU4
|60K
|SiZ4
|4K
|CRU4
|-2.3K
|SVH5
|2.8K
|NAZ4
|14K
|NAU4
|2.9K
|SVU4
|440
|NAM4
|-2.9K
|CRM4
|2.6K
|NGQ4
|1.6K
|CRU5
|2.8K
|SiM4
|-18K
|NGN4
|-895
|NAH4
|4.2K
|NAH5
|8.4K
|NGH4
|-473
|CRH6
|540
|NGF4
|879
|SVZ4
|-2K
|VBZ4
|-4.9K
|HSU4
|7.6K
|NGU4
|-642
|VBH5
|6.7K
|SVH6
|736
|SVU5
|-212
|GLM4
|-16K
|HSH4
|-940
|SVM5
|581
|GZH4
|-4.1K
|GLU4
|-65K
|SVM6
|177
|GLH4
|3.2K
|SVZ5
|88
|GZU4
|4.5K
|SiM5
|11K
|CRZ5
|175
|NGV5
|-205
|EDM4
|150
|EDH4
|-33
|NGU5
|220
|CRM6
|111
|SVH4
|-7
|HSM4
|-5.2K
|CRM5
|1.6K
|NGX4
|334
|NGJ4
|5K
|MMH5
|-19K
|MMU4
|22K
|SRM4
|941
|SRZ3
|816
|GZM4
|1.4K
|NGK5
|-229
|NGH5
|276
|NGG4
|-591
|SRU4
|268
|SRH4
|39
|SVM4
|-17
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11 512.92 RUB
En kötü işlem: -41 096 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +563.76 RUB
Maksimum ardışık zarar: -5 264.52 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-AO" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Сигнал только для информирования, Скальперская технология не поддерживается.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
60%
0
0
USD
USD
156K
RUB
RUB
94
98%
9 772
54%
99%
1.10
9.73
RUB
RUB
30%
1:1