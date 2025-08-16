SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MOEX Nat
Aleksandr Dziuba

MOEX Nat

Aleksandr Dziuba
0 inceleme
Güvenilirlik
94 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 60%
FINAM-AO
1:1
  • Büyüme
  • Portföy değeri
  • Varlık
  • Portföy
  • Düşüş
İşlemler:
9 772
Kârla kapanan işlemler:
5 325 (54.49%)
Zararla kapanan işlemler:
4 447 (45.51%)
En iyi işlem:
11 512.92 RUB
En kötü işlem:
-41 095.62 RUB
Brüt kâr:
1 031 766.52 RUB (743 339 pips)
Brüt zarar:
-936 679.39 RUB (714 589 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (563.76 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
16 174.27 RUB (3)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
99.32%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
111
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.52
Alış işlemleri:
4 876 (49.90%)
Satış işlemleri:
4 896 (50.10%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
9.73 RUB
Ortalama kâr:
193.76 RUB
Ortalama zarar:
-210.63 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
39 (-5 264.52 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-41 123.33 RUB (4)
Aylık büyüme:
7.06%
Yıllık tahmin:
85.64%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42 691.30 RUB
Maksimum:
62 535.03 RUB (89.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.53% (62 535.03 RUB)
Varlığa göre:
2.52% (2 533.43 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SiH5 896
CRH5 835
CRZ4 830
SiU4 805
SiZ4 789
CRU4 676
SVH5 460
NAZ4 392
NAU4 338
SVU4 324
NAM4 301
CRM4 260
NGQ4 232
CRU5 179
SiM4 167
NGN4 158
NAH4 157
NAH5 130
NGH4 129
CRH6 121
NGF4 119
SVZ4 105
VBZ4 86
HSU4 85
NGU4 85
VBH5 83
SVH6 80
SVU5 80
GLM4 70
HSH4 66
SVM5 57
GZH4 54
GLU4 48
SVM6 48
GLH4 47
SVZ5 47
GZU4 44
SiM5 44
CRZ5 41
NGV5 29
EDM4 28
EDH4 28
NGU5 28
CRM6 27
SVH4 23
HSM4 21
CRM5 14
NGX4 13
NGJ4 11
MMH5 11
MMU4 11
SRM4 10
SRZ3 10
GZM4 10
NGK5 10
NGH5 9
NGG4 4
SRU4 3
SRH4 3
SVM4 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SiH5 -135
CRH5 112
CRZ4 29
SiU4 984
SiZ4 66
CRU4 -201
SVH5 617
NAZ4 199
NAU4 47
SVU4 -19
NAM4 -43
CRM4 43
NGQ4 278
CRU5 57
SiM4 -296
NGN4 -131
NAH4 64
NAH5 129
NGH4 116
CRH6 9
NGF4 -405
SVZ4 -378
VBZ4 -69
HSU4 16
NGU4 -181
VBH5 127
SVH6 103
SVU5 -31
GLM4 -43
HSH4 -5
SVM5 106
GZH4 -68
GLU4 -145
SVM6 25
GLH4 5
SVZ5 14
GZU4 75
SiM5 235
CRZ5 3
NGV5 -28
EDM4 23
EDH4 -5
NGU5 29
CRM6 2
SVH4 -1
HSM4 -18
CRM5 79
NGX4 50
NGJ4 756
MMH5 -31
MMU4 37
SRM4 16
SRZ3 14
GZM4 23
NGK5 -37
NGH5 50
NGG4 -695
SRU4 4
SRH4 1
SVM4 -3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SiH5 -5.4K
CRH5 7.2K
CRZ4 -2.6K
SiU4 60K
SiZ4 4K
CRU4 -2.3K
SVH5 2.8K
NAZ4 14K
NAU4 2.9K
SVU4 440
NAM4 -2.9K
CRM4 2.6K
NGQ4 1.6K
CRU5 2.8K
SiM4 -18K
NGN4 -895
NAH4 4.2K
NAH5 8.4K
NGH4 -473
CRH6 540
NGF4 879
SVZ4 -2K
VBZ4 -4.9K
HSU4 7.6K
NGU4 -642
VBH5 6.7K
SVH6 736
SVU5 -212
GLM4 -16K
HSH4 -940
SVM5 581
GZH4 -4.1K
GLU4 -65K
SVM6 177
GLH4 3.2K
SVZ5 88
GZU4 4.5K
SiM5 11K
CRZ5 175
NGV5 -205
EDM4 150
EDH4 -33
NGU5 220
CRM6 111
SVH4 -7
HSM4 -5.2K
CRM5 1.6K
NGX4 334
NGJ4 5K
MMH5 -19K
MMU4 22K
SRM4 941
SRZ3 816
GZM4 1.4K
NGK5 -229
NGH5 276
NGG4 -591
SRU4 268
SRH4 39
SVM4 -17
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11 512.92 RUB
En kötü işlem: -41 096 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +563.76 RUB
Maksimum ardışık zarar: -5 264.52 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FINAM-AO" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Сигнал только для информирования, Скальперская технология не поддерживается.
İnceleme yok
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.17 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 20:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 18:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.03 15:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.16 05:53
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.31% of days out of 613 days of the signal's entire lifetime.
