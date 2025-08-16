- 成長
- Portfolio Value
- エクイティ
- ポートフォリオ
- ドローダウン
トレード:
15 626
利益トレード:
8 519 (54.51%)
損失トレード:
7 107 (45.48%)
ベストトレード:
11 512.92 RUB
最悪のトレード:
-41 095.62 RUB
総利益:
1 708 419.88 RUB (1 591 456 pips)
総損失:
-1 493 995.85 RUB (1 455 317 pips)
最大連続の勝ち:
14 (563.76 RUB)
最大連続利益:
16 174.27 RUB (3)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.34%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
355
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
3.43
長いトレード:
7 804 (49.94%)
短いトレード:
7 822 (50.06%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
13.72 RUB
平均利益:
200.54 RUB
平均損失:
-210.21 RUB
最大連続の負け:
39 (-5 264.52 RUB)
最大連続損失:
-41 123.33 RUB (4)
月間成長:
9.78%
年間予想:
121.40%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
42 691.30 RUB
最大の:
62 535.03 RUB (90.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.59% (62 535.03 RUB)
エクイティによる:
2.91% (18 072.64 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|SVM6
|1228
|SVZ5
|1227
|SiH5
|896
|CRH5
|835
|CRZ4
|830
|SiU4
|805
|SiZ4
|789
|CRU4
|676
|CRZ5
|498
|CRM6
|484
|SVH5
|460
|MMZ5
|411
|MMM6
|410
|NAZ4
|392
|NAU4
|338
|SVU4
|324
|NAM4
|301
|CRM4
|260
|NGQ4
|232
|SVH6
|216
|CRH6
|198
|CRU5
|179
|SiM6
|171
|SiZ5
|171
|SiM4
|167
|NGN4
|158
|NAH4
|157
|SVU6
|135
|NAH5
|130
|NGH4
|129
|NGF4
|119
|SRZ5
|109
|SRM6
|106
|SVZ4
|105
|NGH6
|89
|NGF6
|89
|VBZ4
|86
|HSU4
|85
|NGU4
|85
|VBH5
|83
|SVU5
|80
|CRU6
|77
|BRG6
|73
|GLM4
|70
|HSH4
|66
|BRZ5
|65
|SiU6
|65
|SiH6
|65
|SVM5
|57
|BRF6
|57
|GZH4
|54
|GZM6
|51
|GZZ5
|51
|BRH6
|49
|GLU4
|48
|GLH4
|47
|GZU4
|44
|SiM5
|44
|NGV5
|29
|EDM4
|28
|EDH4
|28
|NGU5
|28
|SVH4
|23
|EDM6
|22
|EDZ5
|22
|HSM4
|21
|SRH6
|19
|SRU6
|16
|CRM5
|14
|NGX4
|13
|NGJ4
|11
|MMH5
|11
|MMU4
|11
|SRM4
|10
|SRZ3
|10
|GZM4
|10
|NGK5
|10
|GZU6
|10
|GZH6
|10
|NGH5
|9
|RNM6
|6
|RNZ5
|6
|GDU6
|6
|GDH6
|6
|NGG4
|4
|SRU4
|3
|SRH4
|3
|SVM4
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|SVM6
|1.1K
|SVZ5
|-142
|SiH5
|-135
|CRH5
|112
|CRZ4
|29
|SiU4
|984
|SiZ4
|66
|CRU4
|-201
|CRZ5
|14
|CRM6
|66
|SVH5
|617
|MMZ5
|-105
|MMM6
|215
|NAZ4
|199
|NAU4
|47
|SVU4
|-19
|NAM4
|-43
|CRM4
|43
|NGQ4
|278
|SVH6
|732
|CRH6
|41
|CRU5
|57
|SiM6
|249
|SiZ5
|-133
|SiM4
|-296
|NGN4
|-131
|NAH4
|64
|SVU6
|-420
|NAH5
|129
|NGH4
|116
|NGF4
|-405
|SRZ5
|31
|SRM6
|151
|SVZ4
|-378
|NGH6
|395
|NGF6
|-258
|VBZ4
|-69
|HSU4
|16
|NGU4
|-181
|VBH5
|127
|SVU5
|-31
|CRU6
|-19
|BRG6
|9
|GLM4
|-43
|HSH4
|-5
|BRZ5
|19
|SiU6
|39
|SiH6
|19
|SVM5
|106
|BRF6
|3
|GZH4
|-68
|GZM6
|7
|GZZ5
|2
|BRH6
|32
|GLU4
|-145
|GLH4
|5
|GZU4
|75
|SiM5
|235
|NGV5
|-28
|EDM4
|23
|EDH4
|-5
|NGU5
|29
|SVH4
|-1
|EDM6
|10
|EDZ5
|9
|HSM4
|-18
|SRH6
|-5
|SRU6
|54
|CRM5
|79
|NGX4
|50
|NGJ4
|756
|MMH5
|-31
|MMU4
|37
|SRM4
|16
|SRZ3
|14
|GZM4
|23
|NGK5
|-37
|GZU6
|-19
|GZH6
|20
|NGH5
|50
|RNM6
|35
|RNZ5
|-30
|GDU6
|-206
|GDH6
|221
|NGG4
|-695
|SRU4
|4
|SRH4
|1
|SVM4
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|SVM6
|8K
|SVZ5
|-924
|SiH5
|-5.4K
|CRH5
|7.2K
|CRZ4
|-2.6K
|SiU4
|60K
|SiZ4
|4K
|CRU4
|-2.3K
|CRZ5
|834
|CRM6
|3.9K
|SVH5
|2.8K
|MMZ5
|-63K
|MMM6
|130K
|NAZ4
|14K
|NAU4
|2.9K
|SVU4
|440
|NAM4
|-2.9K
|CRM4
|2.6K
|NGQ4
|1.6K
|SVH6
|5.3K
|CRH6
|2.5K
|CRU5
|2.8K
|SiM6
|15K
|SiZ5
|-8K
|SiM4
|-18K
|NGN4
|-895
|NAH4
|4.2K
|SVU6
|-3.3K
|NAH5
|8.4K
|NGH4
|-473
|NGF4
|879
|SRZ5
|1.9K
|SRM6
|9.1K
|SVZ4
|-2K
|NGH6
|3K
|NGF6
|-2K
|VBZ4
|-4.9K
|HSU4
|7.6K
|NGU4
|-642
|VBH5
|6.7K
|SVU5
|-212
|CRU6
|-1.1K
|BRG6
|67
|GLM4
|-16K
|HSH4
|-940
|BRZ5
|151
|SiU6
|2.3K
|SiH6
|1.1K
|SVM5
|581
|BRF6
|12
|GZH4
|-4.1K
|GZM6
|410
|GZZ5
|128
|BRH6
|253
|GLU4
|-65K
|GLH4
|3.2K
|GZU4
|4.5K
|SiM5
|11K
|NGV5
|-205
|EDM4
|150
|EDH4
|-33
|NGU5
|220
|SVH4
|-7
|EDM6
|66
|EDZ5
|79
|HSM4
|-5.2K
|SRH6
|-285
|SRU6
|3.3K
|CRM5
|1.6K
|NGX4
|334
|NGJ4
|5K
|MMH5
|-19K
|MMU4
|22K
|SRM4
|941
|SRZ3
|816
|GZM4
|1.4K
|NGK5
|-229
|GZU6
|-1.1K
|GZH6
|1.2K
|NGH5
|276
|RNM6
|2.1K
|RNZ5
|-1.8K
|GDU6
|-1.6K
|GDH6
|1.7K
|NGG4
|-591
|SRU4
|268
|SRH4
|39
|SVM4
|-17
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11 512.92 RUB
最悪のトレード: -41 096 RUB
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +563.76 RUB
最大連続損失: -5 264.52 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-AO"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
109%
0
0
USD
USD
642K
RUB
RUB
107
99%
15 626
54%
100%
1.14
13.72
RUB
RUB
30%
1:1