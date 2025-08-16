SignalsSections
Aleksandr Dziuba

MOEX Nat

Aleksandr Dziuba
0 reviews
Reliability
107 weeks
0 / 0 USD
growth since 2023 105%
FINAM-AO
1:1
  • Growth
  • Portfolio Value
  • Equity
  • Portfolio
  • Drawdown
Trades:
15 423
Profit Trades:
8 407 (54.50%)
Loss Trades:
7 016 (45.49%)
Best trade:
11 512.92 RUB
Worst trade:
-41 095.62 RUB
Gross Profit:
1 662 606.49 RUB (1 578 842 pips)
Gross Loss:
-1 457 859.72 RUB (1 445 084 pips)
Maximum consecutive wins:
14 (563.76 RUB)
Maximal consecutive profit:
16 174.27 RUB (3)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
100.34%
Max deposit load:
0.00%
Latest trade:
7 hours ago
Trades per week:
504
Avg holding time:
10 hours
Recovery Factor:
3.27
Long Trades:
7 702 (49.94%)
Short Trades:
7 721 (50.06%)
Profit Factor:
1.14
Expected Payoff:
13.28 RUB
Average Profit:
197.76 RUB
Average Loss:
-207.79 RUB
Maximum consecutive losses:
39 (-5 264.52 RUB)
Maximal consecutive loss:
-41 123.33 RUB (4)
Monthly growth:
9.26%
Annual Forecast:
112.35%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
42 691.30 RUB
Maximal:
62 535.03 RUB (90.06%)
Relative drawdown:
By Balance:
29.59% (62 535.03 RUB)
By Equity:
2.91% (18 072.64 RUB)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
SVM6 1228
SVZ5 1227
SiH5 896
CRH5 835
CRZ4 830
SiU4 805
SiZ4 789
CRU4 676
CRZ5 498
CRM6 484
SVH5 460
MMZ5 411
MMM6 410
NAZ4 392
NAU4 338
SVU4 324
NAM4 301
CRM4 260
NGQ4 232
SVH6 191
CRU5 179
SiM6 171
SiZ5 171
SiM4 167
CRH6 166
NGN4 158
NAH4 157
NAH5 130
NGH4 129
NGF4 119
SVU6 111
SRZ5 109
SRM6 106
SVZ4 105
VBZ4 86
HSU4 85
NGU4 85
VBH5 83
SVU5 80
NGH6 77
NGF6 77
BRG6 73
GLM4 70
HSH4 66
BRZ5 65
SVM5 57
GZH4 54
BRF6 54
GZM6 51
GZZ5 51
GLU4 48
GLH4 47
BRH6 46
CRU6 45
GZU4 44
SiM5 44
SiU6 40
SiH6 40
NGV5 29
EDM4 28
EDH4 28
NGU5 28
SVH4 23
EDM6 22
EDZ5 22
HSM4 21
SRH6 17
CRM5 14
SRU6 14
NGX4 13
NGJ4 11
MMH5 11
MMU4 11
SRM4 10
SRZ3 10
GZM4 10
NGK5 10
NGH5 9
GZU6 7
GZH6 7
RNM6 6
RNZ5 6
GDU6 6
GDH6 6
NGG4 4
SRU4 3
SRH4 3
SVM4 1
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
SVM6 1.1K
SVZ5 -142
SiH5 -135
CRH5 112
CRZ4 29
SiU4 984
SiZ4 66
CRU4 -201
CRZ5 14
CRM6 66
SVH5 617
MMZ5 -105
MMM6 215
NAZ4 199
NAU4 47
SVU4 -19
NAM4 -43
CRM4 43
NGQ4 278
SVH6 221
CRU5 57
SiM6 249
SiZ5 -133
SiM4 -296
CRH6 39
NGN4 -131
NAH4 64
NAH5 129
NGH4 116
NGF4 -405
SVU6 -10
SRZ5 31
SRM6 151
SVZ4 -378
VBZ4 -69
HSU4 16
NGU4 -181
VBH5 127
SVU5 -31
NGH6 400
NGF6 -302
BRG6 9
GLM4 -43
HSH4 -5
BRZ5 19
SVM5 106
GZH4 -68
BRF6 28
GZM6 7
GZZ5 2
GLU4 -145
GLH4 5
BRH6 14
CRU6 -22
GZU4 75
SiM5 235
SiU6 5
SiH6 31
NGV5 -28
EDM4 23
EDH4 -5
NGU5 29
SVH4 -1
EDM6 10
EDZ5 9
HSM4 -18
SRH6 5
CRM5 79
SRU6 45
NGX4 50
NGJ4 756
MMH5 -31
MMU4 37
SRM4 16
SRZ3 14
GZM4 23
NGK5 -37
NGH5 50
GZU6 -21
GZH6 22
RNM6 35
RNZ5 -30
GDU6 -206
GDH6 221
NGG4 -695
SRU4 4
SRH4 1
SVM4 -3
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
SVM6 8K
SVZ5 -924
SiH5 -5.4K
CRH5 7.2K
CRZ4 -2.6K
SiU4 60K
SiZ4 4K
CRU4 -2.3K
CRZ5 834
CRM6 3.9K
SVH5 2.8K
MMZ5 -63K
MMM6 130K
NAZ4 14K
NAU4 2.9K
SVU4 440
NAM4 -2.9K
CRM4 2.6K
NGQ4 1.6K
SVH6 1.6K
CRU5 2.8K
SiM6 15K
SiZ5 -8K
SiM4 -18K
CRH6 2.4K
NGN4 -895
NAH4 4.2K
NAH5 8.4K
NGH4 -473
NGF4 879
SVU6 -85
SRZ5 1.9K
SRM6 9.1K
SVZ4 -2K
VBZ4 -4.9K
HSU4 7.6K
NGU4 -642
VBH5 6.7K
SVU5 -212
NGH6 3.1K
NGF6 -2.3K
BRG6 67
GLM4 -16K
HSH4 -940
BRZ5 151
SVM5 581
GZH4 -4.1K
BRF6 204
GZM6 410
GZZ5 128
GLU4 -65K
GLH4 3.2K
BRH6 119
CRU6 -1.3K
GZU4 4.5K
SiM5 11K
SiU6 305
SiH6 1.9K
NGV5 -205
EDM4 150
EDH4 -33
NGU5 220
SVH4 -7
EDM6 66
EDZ5 79
HSM4 -5.2K
SRH6 286
CRM5 1.6K
SRU6 2.7K
NGX4 334
NGJ4 5K
MMH5 -19K
MMU4 22K
SRM4 941
SRZ3 816
GZM4 1.4K
NGK5 -229
NGH5 276
GZU6 -1.3K
GZH6 1.3K
RNM6 2.1K
RNZ5 -1.8K
GDU6 -1.6K
GDH6 1.7K
NGG4 -591
SRU4 268
SRH4 39
SVM4 -17
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +11 512.92 RUB
Worst trade: -41 096 RUB
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +563.76 RUB
Maximal consecutive loss: -5 264.52 RUB

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FINAM-AO" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.12.15 20:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.03 12:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 13:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 12:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 07:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 20:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.18 08:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 15:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 14:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 15:03
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
MOEX Nat
30 USD per month
105%
0
0
USD
634K
RUB
107
99%
15 423
54%
100%
1.14
13.28
RUB
30%
1:1
