Aleksandr Dziuba

MOEX Nat

Aleksandr Dziuba
0条评论
可靠性
107
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 106%
FINAM-AO
1:1
  • 成长
  • 投资组合总值
  • 净值
  • 投资组合
  • 提取
交易:
15 533
盈利交易:
8 467 (54.50%)
亏损交易:
7 066 (45.49%)
最好交易:
11 512.92 RUB
最差交易:
-41 095.62 RUB
毛利:
1 675 854.40 RUB (1 585 262 pips)
毛利亏损:
-1 468 965.31 RUB (1 450 448 pips)
最大连续赢利:
14 (563.76 RUB)
最大连续盈利:
16 174.27 RUB (3)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.34%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
362
平均持有时间:
10 小时
采收率:
3.31
长期交易:
7 757 (49.94%)
短期交易:
7 776 (50.06%)
利润因子:
1.14
预期回报:
13.32 RUB
平均利润:
197.93 RUB
平均损失:
-207.89 RUB
最大连续失误:
39 (-5 264.52 RUB)
最大连续亏损:
-41 123.33 RUB (4)
每月增长:
9.17%
年度预测:
111.27%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
42 691.30 RUB
最大值:
62 535.03 RUB (90.06%)
相对跌幅:
结余:
29.59% (62 535.03 RUB)
净值:
2.91% (18 072.64 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
SVM6 1228
SVZ5 1227
SiH5 896
CRH5 835
CRZ4 830
SiU4 805
SiZ4 789
CRU4 676
CRZ5 498
CRM6 484
SVH5 460
MMZ5 411
MMM6 410
NAZ4 392
NAU4 338
SVU4 324
NAM4 301
CRM4 260
NGQ4 232
SVH6 203
CRH6 187
CRU5 179
SiM6 171
SiZ5 171
SiM4 167
NGN4 158
NAH4 157
NAH5 130
NGH4 129
SVU6 123
NGF4 119
SRZ5 109
SRM6 106
SVZ4 105
VBZ4 86
HSU4 85
NGU4 85
VBH5 83
NGH6 82
NGF6 82
SVU5 80
BRG6 73
GLM4 70
HSH4 66
CRU6 66
BRZ5 65
SVM5 57
BRF6 56
GZH4 54
SiU6 54
SiH6 54
GZM6 51
GZZ5 51
GLU4 48
BRH6 48
GLH4 47
GZU4 44
SiM5 44
NGV5 29
EDM4 28
EDH4 28
NGU5 28
SVH4 23
EDM6 22
EDZ5 22
HSM4 21
SRH6 17
CRM5 14
SRU6 14
NGX4 13
NGJ4 11
MMH5 11
MMU4 11
SRM4 10
SRZ3 10
GZM4 10
NGK5 10
NGH5 9
GZU6 8
GZH6 8
RNM6 6
RNZ5 6
GDU6 6
GDH6 6
NGG4 4
SRU4 3
SRH4 3
SVM4 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
SVM6 1.1K
SVZ5 -142
SiH5 -135
CRH5 112
CRZ4 29
SiU4 984
SiZ4 66
CRU4 -201
CRZ5 14
CRM6 66
SVH5 617
MMZ5 -105
MMM6 215
NAZ4 199
NAU4 47
SVU4 -19
NAM4 -43
CRM4 43
NGQ4 278
SVH6 287
CRH6 36
CRU5 57
SiM6 249
SiZ5 -133
SiM4 -296
NGN4 -131
NAH4 64
NAH5 129
NGH4 116
SVU6 -58
NGF4 -405
SRZ5 31
SRM6 151
SVZ4 -378
VBZ4 -69
HSU4 16
NGU4 -181
VBH5 127
NGH6 394
NGF6 -286
SVU5 -31
BRG6 9
GLM4 -43
HSH4 -5
CRU6 -16
BRZ5 19
SVM5 106
BRF6 -3
GZH4 -68
SiU6 15
SiH6 32
GZM6 7
GZZ5 2
GLU4 -145
BRH6 38
GLH4 5
GZU4 75
SiM5 235
NGV5 -28
EDM4 23
EDH4 -5
NGU5 29
SVH4 -1
EDM6 10
EDZ5 9
HSM4 -18
SRH6 5
CRM5 79
SRU6 45
NGX4 50
NGJ4 756
MMH5 -31
MMU4 37
SRM4 16
SRZ3 14
GZM4 23
NGK5 -37
NGH5 50
GZU6 -21
GZH6 22
RNM6 35
RNZ5 -30
GDU6 -206
GDH6 221
NGG4 -695
SRU4 4
SRH4 1
SVM4 -3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
SVM6 8K
SVZ5 -924
SiH5 -5.4K
CRH5 7.2K
CRZ4 -2.6K
SiU4 60K
SiZ4 4K
CRU4 -2.3K
CRZ5 834
CRM6 3.9K
SVH5 2.8K
MMZ5 -63K
MMM6 130K
NAZ4 14K
NAU4 2.9K
SVU4 440
NAM4 -2.9K
CRM4 2.6K
NGQ4 1.6K
SVH6 2.1K
CRH6 2.2K
CRU5 2.8K
SiM6 15K
SiZ5 -8K
SiM4 -18K
NGN4 -895
NAH4 4.2K
NAH5 8.4K
NGH4 -473
SVU6 -458
NGF4 879
SRZ5 1.9K
SRM6 9.1K
SVZ4 -2K
VBZ4 -4.9K
HSU4 7.6K
NGU4 -642
VBH5 6.7K
NGH6 3K
NGF6 -2.2K
SVU5 -212
BRG6 67
GLM4 -16K
HSH4 -940
CRU6 -939
BRZ5 151
SVM5 581
BRF6 -34
GZH4 -4.1K
SiU6 927
SiH6 1.9K
GZM6 410
GZZ5 128
GLU4 -65K
BRH6 303
GLH4 3.2K
GZU4 4.5K
SiM5 11K
NGV5 -205
EDM4 150
EDH4 -33
NGU5 220
SVH4 -7
EDM6 66
EDZ5 79
HSM4 -5.2K
SRH6 286
CRM5 1.6K
SRU6 2.7K
NGX4 334
NGJ4 5K
MMH5 -19K
MMU4 22K
SRM4 941
SRZ3 816
GZM4 1.4K
NGK5 -229
NGH5 276
GZU6 -1.3K
GZH6 1.3K
RNM6 2.1K
RNZ5 -1.8K
GDU6 -1.6K
GDH6 1.7K
NGG4 -591
SRU4 268
SRH4 39
SVM4 -17
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11 512.92 RUB
最差交易: -41 096 RUB
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +563.76 RUB
最大连续亏损: -5 264.52 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.12.15 20:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.03 12:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 13:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 12:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 07:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 20:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.18 08:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 15:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 14:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 15:03
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MOEX Nat
每月30 USD
106%
0
0
USD
635K
RUB
107
99%
15 533
54%
100%
1.14
13.32
RUB
30%
1:1
