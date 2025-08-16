- 成长
- 投资组合总值
- 净值
- 投资组合
- 提取
交易:
15 533
盈利交易:
8 467 (54.50%)
亏损交易:
7 066 (45.49%)
最好交易:
11 512.92 RUB
最差交易:
-41 095.62 RUB
毛利:
1 675 854.40 RUB (1 585 262 pips)
毛利亏损:
-1 468 965.31 RUB (1 450 448 pips)
最大连续赢利:
14 (563.76 RUB)
最大连续盈利:
16 174.27 RUB (3)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.34%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
362
平均持有时间:
10 小时
采收率:
3.31
长期交易:
7 757 (49.94%)
短期交易:
7 776 (50.06%)
利润因子:
1.14
预期回报:
13.32 RUB
平均利润:
197.93 RUB
平均损失:
-207.89 RUB
最大连续失误:
39 (-5 264.52 RUB)
最大连续亏损:
-41 123.33 RUB (4)
每月增长:
9.17%
年度预测:
111.27%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
42 691.30 RUB
最大值:
62 535.03 RUB (90.06%)
相对跌幅:
结余:
29.59% (62 535.03 RUB)
净值:
2.91% (18 072.64 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SVM6
|1228
|SVZ5
|1227
|SiH5
|896
|CRH5
|835
|CRZ4
|830
|SiU4
|805
|SiZ4
|789
|CRU4
|676
|CRZ5
|498
|CRM6
|484
|SVH5
|460
|MMZ5
|411
|MMM6
|410
|NAZ4
|392
|NAU4
|338
|SVU4
|324
|NAM4
|301
|CRM4
|260
|NGQ4
|232
|SVH6
|203
|CRH6
|187
|CRU5
|179
|SiM6
|171
|SiZ5
|171
|SiM4
|167
|NGN4
|158
|NAH4
|157
|NAH5
|130
|NGH4
|129
|SVU6
|123
|NGF4
|119
|SRZ5
|109
|SRM6
|106
|SVZ4
|105
|VBZ4
|86
|HSU4
|85
|NGU4
|85
|VBH5
|83
|NGH6
|82
|NGF6
|82
|SVU5
|80
|BRG6
|73
|GLM4
|70
|HSH4
|66
|CRU6
|66
|BRZ5
|65
|SVM5
|57
|BRF6
|56
|GZH4
|54
|SiU6
|54
|SiH6
|54
|GZM6
|51
|GZZ5
|51
|GLU4
|48
|BRH6
|48
|GLH4
|47
|GZU4
|44
|SiM5
|44
|NGV5
|29
|EDM4
|28
|EDH4
|28
|NGU5
|28
|SVH4
|23
|EDM6
|22
|EDZ5
|22
|HSM4
|21
|SRH6
|17
|CRM5
|14
|SRU6
|14
|NGX4
|13
|NGJ4
|11
|MMH5
|11
|MMU4
|11
|SRM4
|10
|SRZ3
|10
|GZM4
|10
|NGK5
|10
|NGH5
|9
|GZU6
|8
|GZH6
|8
|RNM6
|6
|RNZ5
|6
|GDU6
|6
|GDH6
|6
|NGG4
|4
|SRU4
|3
|SRH4
|3
|SVM4
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SVM6
|1.1K
|SVZ5
|-142
|SiH5
|-135
|CRH5
|112
|CRZ4
|29
|SiU4
|984
|SiZ4
|66
|CRU4
|-201
|CRZ5
|14
|CRM6
|66
|SVH5
|617
|MMZ5
|-105
|MMM6
|215
|NAZ4
|199
|NAU4
|47
|SVU4
|-19
|NAM4
|-43
|CRM4
|43
|NGQ4
|278
|SVH6
|287
|CRH6
|36
|CRU5
|57
|SiM6
|249
|SiZ5
|-133
|SiM4
|-296
|NGN4
|-131
|NAH4
|64
|NAH5
|129
|NGH4
|116
|SVU6
|-58
|NGF4
|-405
|SRZ5
|31
|SRM6
|151
|SVZ4
|-378
|VBZ4
|-69
|HSU4
|16
|NGU4
|-181
|VBH5
|127
|NGH6
|394
|NGF6
|-286
|SVU5
|-31
|BRG6
|9
|GLM4
|-43
|HSH4
|-5
|CRU6
|-16
|BRZ5
|19
|SVM5
|106
|BRF6
|-3
|GZH4
|-68
|SiU6
|15
|SiH6
|32
|GZM6
|7
|GZZ5
|2
|GLU4
|-145
|BRH6
|38
|GLH4
|5
|GZU4
|75
|SiM5
|235
|NGV5
|-28
|EDM4
|23
|EDH4
|-5
|NGU5
|29
|SVH4
|-1
|EDM6
|10
|EDZ5
|9
|HSM4
|-18
|SRH6
|5
|CRM5
|79
|SRU6
|45
|NGX4
|50
|NGJ4
|756
|MMH5
|-31
|MMU4
|37
|SRM4
|16
|SRZ3
|14
|GZM4
|23
|NGK5
|-37
|NGH5
|50
|GZU6
|-21
|GZH6
|22
|RNM6
|35
|RNZ5
|-30
|GDU6
|-206
|GDH6
|221
|NGG4
|-695
|SRU4
|4
|SRH4
|1
|SVM4
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SVM6
|8K
|SVZ5
|-924
|SiH5
|-5.4K
|CRH5
|7.2K
|CRZ4
|-2.6K
|SiU4
|60K
|SiZ4
|4K
|CRU4
|-2.3K
|CRZ5
|834
|CRM6
|3.9K
|SVH5
|2.8K
|MMZ5
|-63K
|MMM6
|130K
|NAZ4
|14K
|NAU4
|2.9K
|SVU4
|440
|NAM4
|-2.9K
|CRM4
|2.6K
|NGQ4
|1.6K
|SVH6
|2.1K
|CRH6
|2.2K
|CRU5
|2.8K
|SiM6
|15K
|SiZ5
|-8K
|SiM4
|-18K
|NGN4
|-895
|NAH4
|4.2K
|NAH5
|8.4K
|NGH4
|-473
|SVU6
|-458
|NGF4
|879
|SRZ5
|1.9K
|SRM6
|9.1K
|SVZ4
|-2K
|VBZ4
|-4.9K
|HSU4
|7.6K
|NGU4
|-642
|VBH5
|6.7K
|NGH6
|3K
|NGF6
|-2.2K
|SVU5
|-212
|BRG6
|67
|GLM4
|-16K
|HSH4
|-940
|CRU6
|-939
|BRZ5
|151
|SVM5
|581
|BRF6
|-34
|GZH4
|-4.1K
|SiU6
|927
|SiH6
|1.9K
|GZM6
|410
|GZZ5
|128
|GLU4
|-65K
|BRH6
|303
|GLH4
|3.2K
|GZU4
|4.5K
|SiM5
|11K
|NGV5
|-205
|EDM4
|150
|EDH4
|-33
|NGU5
|220
|SVH4
|-7
|EDM6
|66
|EDZ5
|79
|HSM4
|-5.2K
|SRH6
|286
|CRM5
|1.6K
|SRU6
|2.7K
|NGX4
|334
|NGJ4
|5K
|MMH5
|-19K
|MMU4
|22K
|SRM4
|941
|SRZ3
|816
|GZM4
|1.4K
|NGK5
|-229
|NGH5
|276
|GZU6
|-1.3K
|GZH6
|1.3K
|RNM6
|2.1K
|RNZ5
|-1.8K
|GDU6
|-1.6K
|GDH6
|1.7K
|NGG4
|-591
|SRU4
|268
|SRH4
|39
|SVM4
|-17
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11 512.92 RUB
最差交易: -41 096 RUB
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +563.76 RUB
最大连续亏损: -5 264.52 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
106%
0
0
USD
USD
635K
RUB
RUB
107
99%
15 533
54%
100%
1.14
13.32
RUB
RUB
30%
1:1