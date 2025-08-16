- 성장
- 포트폴리오 가치
- 자본
- 포트폴리오
- 축소
트레이드:
16 143
이익 거래:
8 779 (54.38%)
손실 거래:
7 364 (45.62%)
최고의 거래:
11 512.92 RUB
최악의 거래:
-41 095.62 RUB
총 수익:
1 807 165.89 RUB (1 614 771 pips)
총 손실:
-1 590 447.54 RUB (1 476 379 pips)
연속 최대 이익:
14 (563.76 RUB)
연속 최대 이익:
16 174.27 RUB (3)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
100.34%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
189
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
3.47
롱(주식매수):
8 062 (49.94%)
숏(주식차입매도):
8 081 (50.06%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
13.42 RUB
평균 이익:
205.85 RUB
평균 손실:
-215.98 RUB
연속 최대 손실:
39 (-5 264.52 RUB)
연속 최대 손실:
-41 123.33 RUB (4)
월별 성장률:
6.87%
연간 예측:
83.31%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
42 691.30 RUB
최대한의:
62 535.03 RUB (90.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.59% (62 535.03 RUB)
자본금별:
2.91% (18 072.64 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|SVM6
|1228
|SVZ5
|1227
|SiH5
|896
|CRH5
|835
|CRZ4
|830
|SiU4
|805
|SiZ4
|789
|CRU4
|676
|CRZ5
|498
|CRM6
|484
|SVH5
|460
|MMZ5
|411
|MMM6
|410
|NAZ4
|392
|SVH6
|372
|NAU4
|338
|SVU4
|324
|NAM4
|301
|SVU6
|291
|CRM4
|260
|NGQ4
|232
|CRH6
|218
|CRU5
|179
|SiM6
|171
|SiZ5
|171
|SiM4
|167
|NGN4
|158
|NAH4
|157
|NAH5
|130
|NGH4
|129
|NGF4
|119
|SRZ5
|109
|SRM6
|106
|SVZ4
|105
|NGH6
|98
|NGF6
|98
|CRU6
|97
|SiU6
|96
|SiH6
|96
|BRG6
|89
|VBZ4
|86
|HSU4
|85
|NGU4
|85
|VBH5
|83
|SVU5
|80
|GLM4
|70
|HSH4
|66
|BRF6
|66
|BRZ5
|65
|BRH6
|58
|SVM5
|57
|GZH4
|54
|GZM6
|51
|GZZ5
|51
|GLU4
|48
|GLH4
|47
|GZU4
|44
|SiM5
|44
|NGV5
|29
|EDM4
|28
|EDH4
|28
|NGU5
|28
|GZU6
|24
|GZH6
|24
|SVH4
|23
|EDM6
|22
|EDZ5
|22
|SRH6
|22
|HSM4
|21
|SRU6
|19
|BRJ6
|15
|CRM5
|14
|NGX4
|13
|NGJ4
|11
|MMH5
|11
|MMU4
|11
|SRM4
|10
|SRZ3
|10
|GZM4
|10
|NGK5
|10
|NGH5
|9
|RNM6
|6
|RNZ5
|6
|GDU6
|6
|GDH6
|6
|NGG4
|4
|SRU4
|3
|SRH4
|3
|SVM4
|1
|RNU6
|1
|RNH6
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|SVM6
|1.1K
|SVZ5
|-142
|SiH5
|-135
|CRH5
|112
|CRZ4
|29
|SiU4
|984
|SiZ4
|66
|CRU4
|-201
|CRZ5
|14
|CRM6
|66
|SVH5
|617
|MMZ5
|-105
|MMM6
|215
|NAZ4
|199
|SVH6
|502
|NAU4
|47
|SVU4
|-19
|NAM4
|-43
|SVU6
|-147
|CRM4
|43
|NGQ4
|278
|CRH6
|56
|CRU5
|57
|SiM6
|249
|SiZ5
|-133
|SiM4
|-296
|NGN4
|-131
|NAH4
|64
|NAH5
|129
|NGH4
|116
|NGF4
|-405
|SRZ5
|31
|SRM6
|151
|SVZ4
|-378
|NGH6
|322
|NGF6
|-152
|CRU6
|-32
|SiU6
|7
|SiH6
|73
|BRG6
|12
|VBZ4
|-69
|HSU4
|16
|NGU4
|-181
|VBH5
|127
|SVU5
|-31
|GLM4
|-43
|HSH4
|-5
|BRF6
|-49
|BRZ5
|19
|BRH6
|-3
|SVM5
|106
|GZH4
|-68
|GZM6
|7
|GZZ5
|2
|GLU4
|-145
|GLH4
|5
|GZU4
|75
|SiM5
|235
|NGV5
|-28
|EDM4
|23
|EDH4
|-5
|NGU5
|29
|GZU6
|1
|GZH6
|8
|SVH4
|-1
|EDM6
|10
|EDZ5
|9
|SRH6
|-2
|HSM4
|-18
|SRU6
|55
|BRJ6
|8
|CRM5
|79
|NGX4
|50
|NGJ4
|756
|MMH5
|-31
|MMU4
|37
|SRM4
|16
|SRZ3
|14
|GZM4
|23
|NGK5
|-37
|NGH5
|50
|RNM6
|35
|RNZ5
|-30
|GDU6
|-206
|GDH6
|221
|NGG4
|-695
|SRU4
|4
|SRH4
|1
|SVM4
|-3
|RNU6
|3
|RNH6
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|SVM6
|8K
|SVZ5
|-924
|SiH5
|-5.4K
|CRH5
|7.2K
|CRZ4
|-2.6K
|SiU4
|60K
|SiZ4
|4K
|CRU4
|-2.3K
|CRZ5
|834
|CRM6
|3.9K
|SVH5
|2.8K
|MMZ5
|-63K
|MMM6
|130K
|NAZ4
|14K
|SVH6
|3.5K
|NAU4
|2.9K
|SVU4
|440
|NAM4
|-2.9K
|SVU6
|-1.2K
|CRM4
|2.6K
|NGQ4
|1.6K
|CRH6
|3.4K
|CRU5
|2.8K
|SiM6
|15K
|SiZ5
|-8K
|SiM4
|-18K
|NGN4
|-895
|NAH4
|4.2K
|NAH5
|8.4K
|NGH4
|-473
|NGF4
|879
|SRZ5
|1.9K
|SRM6
|9.1K
|SVZ4
|-2K
|NGH6
|2.5K
|NGF6
|-1.2K
|CRU6
|-2K
|SiU6
|406
|SiH6
|4.4K
|BRG6
|95
|VBZ4
|-4.9K
|HSU4
|7.6K
|NGU4
|-642
|VBH5
|6.7K
|SVU5
|-212
|GLM4
|-16K
|HSH4
|-940
|BRF6
|-382
|BRZ5
|151
|BRH6
|-13
|SVM5
|581
|GZH4
|-4.1K
|GZM6
|410
|GZZ5
|128
|GLU4
|-65K
|GLH4
|3.2K
|GZU4
|4.5K
|SiM5
|11K
|NGV5
|-205
|EDM4
|150
|EDH4
|-33
|NGU5
|220
|GZU6
|63
|GZH6
|456
|SVH4
|-7
|EDM6
|66
|EDZ5
|79
|SRH6
|-107
|HSM4
|-5.2K
|SRU6
|3.3K
|BRJ6
|65
|CRM5
|1.6K
|NGX4
|334
|NGJ4
|5K
|MMH5
|-19K
|MMU4
|22K
|SRM4
|941
|SRZ3
|816
|GZM4
|1.4K
|NGK5
|-229
|NGH5
|276
|RNM6
|2.1K
|RNZ5
|-1.8K
|GDU6
|-1.6K
|GDH6
|1.7K
|NGG4
|-591
|SRU4
|268
|SRH4
|39
|SVM4
|-17
|RNU6
|164
|RNH6
|-22
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11 512.92 RUB
최악의 거래: -41 096 RUB
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +563.76 RUB
연속 최대 손실: -5 264.52 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-AO"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
109%
0
0
USD
USD
629K
RUB
RUB
109
99%
16 143
54%
100%
1.13
13.42
RUB
RUB
30%
1:1