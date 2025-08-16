시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / MOEX Nat
Aleksandr Dziuba

MOEX Nat

Aleksandr Dziuba
0 리뷰
안정성
109
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 109%
FINAM-AO
1:1
  • 성장
  • 포트폴리오 가치
  • 자본
  • 포트폴리오
  • 축소
트레이드:
16 143
이익 거래:
8 779 (54.38%)
손실 거래:
7 364 (45.62%)
최고의 거래:
11 512.92 RUB
최악의 거래:
-41 095.62 RUB
총 수익:
1 807 165.89 RUB (1 614 771 pips)
총 손실:
-1 590 447.54 RUB (1 476 379 pips)
연속 최대 이익:
14 (563.76 RUB)
연속 최대 이익:
16 174.27 RUB (3)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
100.34%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
189
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
3.47
롱(주식매수):
8 062 (49.94%)
숏(주식차입매도):
8 081 (50.06%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
13.42 RUB
평균 이익:
205.85 RUB
평균 손실:
-215.98 RUB
연속 최대 손실:
39 (-5 264.52 RUB)
연속 최대 손실:
-41 123.33 RUB (4)
월별 성장률:
6.87%
연간 예측:
83.31%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
42 691.30 RUB
최대한의:
62 535.03 RUB (90.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.59% (62 535.03 RUB)
자본금별:
2.91% (18 072.64 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
SVM6 1228
SVZ5 1227
SiH5 896
CRH5 835
CRZ4 830
SiU4 805
SiZ4 789
CRU4 676
CRZ5 498
CRM6 484
SVH5 460
MMZ5 411
MMM6 410
NAZ4 392
SVH6 372
NAU4 338
SVU4 324
NAM4 301
SVU6 291
CRM4 260
NGQ4 232
CRH6 218
CRU5 179
SiM6 171
SiZ5 171
SiM4 167
NGN4 158
NAH4 157
NAH5 130
NGH4 129
NGF4 119
SRZ5 109
SRM6 106
SVZ4 105
NGH6 98
NGF6 98
CRU6 97
SiU6 96
SiH6 96
BRG6 89
VBZ4 86
HSU4 85
NGU4 85
VBH5 83
SVU5 80
GLM4 70
HSH4 66
BRF6 66
BRZ5 65
BRH6 58
SVM5 57
GZH4 54
GZM6 51
GZZ5 51
GLU4 48
GLH4 47
GZU4 44
SiM5 44
NGV5 29
EDM4 28
EDH4 28
NGU5 28
GZU6 24
GZH6 24
SVH4 23
EDM6 22
EDZ5 22
SRH6 22
HSM4 21
SRU6 19
BRJ6 15
CRM5 14
NGX4 13
NGJ4 11
MMH5 11
MMU4 11
SRM4 10
SRZ3 10
GZM4 10
NGK5 10
NGH5 9
RNM6 6
RNZ5 6
GDU6 6
GDH6 6
NGG4 4
SRU4 3
SRH4 3
SVM4 1
RNU6 1
RNH6 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
SVM6 1.1K
SVZ5 -142
SiH5 -135
CRH5 112
CRZ4 29
SiU4 984
SiZ4 66
CRU4 -201
CRZ5 14
CRM6 66
SVH5 617
MMZ5 -105
MMM6 215
NAZ4 199
SVH6 502
NAU4 47
SVU4 -19
NAM4 -43
SVU6 -147
CRM4 43
NGQ4 278
CRH6 56
CRU5 57
SiM6 249
SiZ5 -133
SiM4 -296
NGN4 -131
NAH4 64
NAH5 129
NGH4 116
NGF4 -405
SRZ5 31
SRM6 151
SVZ4 -378
NGH6 322
NGF6 -152
CRU6 -32
SiU6 7
SiH6 73
BRG6 12
VBZ4 -69
HSU4 16
NGU4 -181
VBH5 127
SVU5 -31
GLM4 -43
HSH4 -5
BRF6 -49
BRZ5 19
BRH6 -3
SVM5 106
GZH4 -68
GZM6 7
GZZ5 2
GLU4 -145
GLH4 5
GZU4 75
SiM5 235
NGV5 -28
EDM4 23
EDH4 -5
NGU5 29
GZU6 1
GZH6 8
SVH4 -1
EDM6 10
EDZ5 9
SRH6 -2
HSM4 -18
SRU6 55
BRJ6 8
CRM5 79
NGX4 50
NGJ4 756
MMH5 -31
MMU4 37
SRM4 16
SRZ3 14
GZM4 23
NGK5 -37
NGH5 50
RNM6 35
RNZ5 -30
GDU6 -206
GDH6 221
NGG4 -695
SRU4 4
SRH4 1
SVM4 -3
RNU6 3
RNH6 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
SVM6 8K
SVZ5 -924
SiH5 -5.4K
CRH5 7.2K
CRZ4 -2.6K
SiU4 60K
SiZ4 4K
CRU4 -2.3K
CRZ5 834
CRM6 3.9K
SVH5 2.8K
MMZ5 -63K
MMM6 130K
NAZ4 14K
SVH6 3.5K
NAU4 2.9K
SVU4 440
NAM4 -2.9K
SVU6 -1.2K
CRM4 2.6K
NGQ4 1.6K
CRH6 3.4K
CRU5 2.8K
SiM6 15K
SiZ5 -8K
SiM4 -18K
NGN4 -895
NAH4 4.2K
NAH5 8.4K
NGH4 -473
NGF4 879
SRZ5 1.9K
SRM6 9.1K
SVZ4 -2K
NGH6 2.5K
NGF6 -1.2K
CRU6 -2K
SiU6 406
SiH6 4.4K
BRG6 95
VBZ4 -4.9K
HSU4 7.6K
NGU4 -642
VBH5 6.7K
SVU5 -212
GLM4 -16K
HSH4 -940
BRF6 -382
BRZ5 151
BRH6 -13
SVM5 581
GZH4 -4.1K
GZM6 410
GZZ5 128
GLU4 -65K
GLH4 3.2K
GZU4 4.5K
SiM5 11K
NGV5 -205
EDM4 150
EDH4 -33
NGU5 220
GZU6 63
GZH6 456
SVH4 -7
EDM6 66
EDZ5 79
SRH6 -107
HSM4 -5.2K
SRU6 3.3K
BRJ6 65
CRM5 1.6K
NGX4 334
NGJ4 5K
MMH5 -19K
MMU4 22K
SRM4 941
SRZ3 816
GZM4 1.4K
NGK5 -229
NGH5 276
RNM6 2.1K
RNZ5 -1.8K
GDU6 -1.6K
GDH6 1.7K
NGG4 -591
SRU4 268
SRH4 39
SVM4 -17
RNU6 164
RNH6 -22
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +11 512.92 RUB
최악의 거래: -41 096 RUB
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +563.76 RUB
연속 최대 손실: -5 264.52 RUB

시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
MOEX Nat
월별 30 USD
109%
0
0
USD
629K
RUB
109
99%
16 143
54%
100%
1.13
13.42
RUB
30%
1:1
