- Croissance
- Valeur du portefeuille
- Fonds propres
- Portefeuille
- Prélèvement
Trades:
9 725
Bénéfice trades:
5 298 (54.47%)
Perte trades:
4 427 (45.52%)
Meilleure transaction:
11 512.92 RUB
Pire transaction:
-41 095.62 RUB
Bénéfice brut:
1 029 520.47 RUB (743 052 pips)
Perte brute:
-935 070.24 RUB (714 364 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (563.76 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
16 174.27 RUB (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
99.32%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
80
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
1.51
Longs trades:
4 852 (49.89%)
Courts trades:
4 873 (50.11%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
9.71 RUB
Bénéfice moyen:
194.32 RUB
Perte moyenne:
-211.22 RUB
Pertes consécutives maximales:
39 (-5 264.52 RUB)
Perte consécutive maximale:
-41 123.33 RUB (4)
Croissance mensuelle:
6.90%
Prévision annuelle:
83.57%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
42 691.30 RUB
Maximal:
62 535.03 RUB (89.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.53% (62 535.03 RUB)
Par fonds propres:
2.52% (2 533.43 RUB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|SiH5
|896
|CRH5
|835
|CRZ4
|830
|SiU4
|805
|SiZ4
|789
|CRU4
|676
|SVH5
|460
|NAZ4
|392
|NAU4
|338
|SVU4
|324
|NAM4
|301
|CRM4
|260
|NGQ4
|232
|CRU5
|179
|SiM4
|167
|NGN4
|158
|NAH4
|157
|NAH5
|130
|NGH4
|129
|CRH6
|121
|NGF4
|119
|SVZ4
|105
|VBZ4
|86
|HSU4
|85
|NGU4
|85
|VBH5
|83
|SVH6
|80
|SVU5
|80
|GLM4
|70
|HSH4
|66
|SVM5
|57
|GZH4
|54
|GLU4
|48
|GLH4
|47
|GZU4
|44
|SiM5
|44
|CRZ5
|40
|NGV5
|29
|EDM4
|28
|EDH4
|28
|NGU5
|28
|CRM6
|26
|SVM6
|25
|SVZ5
|25
|SVH4
|23
|HSM4
|21
|CRM5
|14
|NGX4
|13
|NGJ4
|11
|MMH5
|11
|MMU4
|11
|SRM4
|10
|SRZ3
|10
|GZM4
|10
|NGK5
|10
|NGH5
|9
|NGG4
|4
|SRU4
|3
|SRH4
|3
|SVM4
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|SiH5
|-135
|CRH5
|112
|CRZ4
|29
|SiU4
|984
|SiZ4
|66
|CRU4
|-201
|SVH5
|617
|NAZ4
|199
|NAU4
|47
|SVU4
|-19
|NAM4
|-43
|CRM4
|43
|NGQ4
|278
|CRU5
|57
|SiM4
|-296
|NGN4
|-131
|NAH4
|64
|NAH5
|129
|NGH4
|116
|CRH6
|9
|NGF4
|-405
|SVZ4
|-378
|VBZ4
|-69
|HSU4
|16
|NGU4
|-181
|VBH5
|127
|SVH6
|103
|SVU5
|-31
|GLM4
|-43
|HSH4
|-5
|SVM5
|106
|GZH4
|-68
|GLU4
|-145
|GLH4
|5
|GZU4
|75
|SiM5
|235
|CRZ5
|4
|NGV5
|-28
|EDM4
|23
|EDH4
|-5
|NGU5
|29
|CRM6
|1
|SVM6
|27
|SVZ5
|1
|SVH4
|-1
|HSM4
|-18
|CRM5
|79
|NGX4
|50
|NGJ4
|756
|MMH5
|-31
|MMU4
|37
|SRM4
|16
|SRZ3
|14
|GZM4
|23
|NGK5
|-37
|NGH5
|50
|NGG4
|-695
|SRU4
|4
|SRH4
|1
|SVM4
|-3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|SiH5
|-5.4K
|CRH5
|7.2K
|CRZ4
|-2.6K
|SiU4
|60K
|SiZ4
|4K
|CRU4
|-2.3K
|SVH5
|2.8K
|NAZ4
|14K
|NAU4
|2.9K
|SVU4
|440
|NAM4
|-2.9K
|CRM4
|2.6K
|NGQ4
|1.6K
|CRU5
|2.8K
|SiM4
|-18K
|NGN4
|-895
|NAH4
|4.2K
|NAH5
|8.4K
|NGH4
|-473
|CRH6
|540
|NGF4
|879
|SVZ4
|-2K
|VBZ4
|-4.9K
|HSU4
|7.6K
|NGU4
|-642
|VBH5
|6.7K
|SVH6
|736
|SVU5
|-212
|GLM4
|-16K
|HSH4
|-940
|SVM5
|581
|GZH4
|-4.1K
|GLU4
|-65K
|GLH4
|3.2K
|GZU4
|4.5K
|SiM5
|11K
|CRZ5
|224
|NGV5
|-205
|EDM4
|150
|EDH4
|-33
|NGU5
|220
|CRM6
|75
|SVM6
|193
|SVZ5
|-3
|SVH4
|-7
|HSM4
|-5.2K
|CRM5
|1.6K
|NGX4
|334
|NGJ4
|5K
|MMH5
|-19K
|MMU4
|22K
|SRM4
|941
|SRZ3
|816
|GZM4
|1.4K
|NGK5
|-229
|NGH5
|276
|NGG4
|-591
|SRU4
|268
|SRH4
|39
|SVM4
|-17
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +11 512.92 RUB
Pire transaction: -41 096 RUB
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +563.76 RUB
Perte consécutive maximale: -5 264.52 RUB
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-AO" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Сигнал только для информирования, Скальперская технология не поддерживается.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
60%
0
0
USD
USD
156K
RUB
RUB
94
98%
9 725
54%
99%
1.10
9.71
RUB
RUB
30%
1:1