Aleksandr Dziuba

MOEX Nat

Aleksandr Dziuba
0 avis
Fiabilité
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 60%
FINAM-AO
1:1
  • Croissance
  • Valeur du portefeuille
  • Fonds propres
  • Portefeuille
  • Prélèvement
Trades:
9 725
Bénéfice trades:
5 298 (54.47%)
Perte trades:
4 427 (45.52%)
Meilleure transaction:
11 512.92 RUB
Pire transaction:
-41 095.62 RUB
Bénéfice brut:
1 029 520.47 RUB (743 052 pips)
Perte brute:
-935 070.24 RUB (714 364 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (563.76 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
16 174.27 RUB (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
99.32%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
80
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
1.51
Longs trades:
4 852 (49.89%)
Courts trades:
4 873 (50.11%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
9.71 RUB
Bénéfice moyen:
194.32 RUB
Perte moyenne:
-211.22 RUB
Pertes consécutives maximales:
39 (-5 264.52 RUB)
Perte consécutive maximale:
-41 123.33 RUB (4)
Croissance mensuelle:
6.90%
Prévision annuelle:
83.57%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
42 691.30 RUB
Maximal:
62 535.03 RUB (89.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.53% (62 535.03 RUB)
Par fonds propres:
2.52% (2 533.43 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SiH5 896
CRH5 835
CRZ4 830
SiU4 805
SiZ4 789
CRU4 676
SVH5 460
NAZ4 392
NAU4 338
SVU4 324
NAM4 301
CRM4 260
NGQ4 232
CRU5 179
SiM4 167
NGN4 158
NAH4 157
NAH5 130
NGH4 129
CRH6 121
NGF4 119
SVZ4 105
VBZ4 86
HSU4 85
NGU4 85
VBH5 83
SVH6 80
SVU5 80
GLM4 70
HSH4 66
SVM5 57
GZH4 54
GLU4 48
GLH4 47
GZU4 44
SiM5 44
CRZ5 40
NGV5 29
EDM4 28
EDH4 28
NGU5 28
CRM6 26
SVM6 25
SVZ5 25
SVH4 23
HSM4 21
CRM5 14
NGX4 13
NGJ4 11
MMH5 11
MMU4 11
SRM4 10
SRZ3 10
GZM4 10
NGK5 10
NGH5 9
NGG4 4
SRU4 3
SRH4 3
SVM4 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SiH5 -135
CRH5 112
CRZ4 29
SiU4 984
SiZ4 66
CRU4 -201
SVH5 617
NAZ4 199
NAU4 47
SVU4 -19
NAM4 -43
CRM4 43
NGQ4 278
CRU5 57
SiM4 -296
NGN4 -131
NAH4 64
NAH5 129
NGH4 116
CRH6 9
NGF4 -405
SVZ4 -378
VBZ4 -69
HSU4 16
NGU4 -181
VBH5 127
SVH6 103
SVU5 -31
GLM4 -43
HSH4 -5
SVM5 106
GZH4 -68
GLU4 -145
GLH4 5
GZU4 75
SiM5 235
CRZ5 4
NGV5 -28
EDM4 23
EDH4 -5
NGU5 29
CRM6 1
SVM6 27
SVZ5 1
SVH4 -1
HSM4 -18
CRM5 79
NGX4 50
NGJ4 756
MMH5 -31
MMU4 37
SRM4 16
SRZ3 14
GZM4 23
NGK5 -37
NGH5 50
NGG4 -695
SRU4 4
SRH4 1
SVM4 -3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SiH5 -5.4K
CRH5 7.2K
CRZ4 -2.6K
SiU4 60K
SiZ4 4K
CRU4 -2.3K
SVH5 2.8K
NAZ4 14K
NAU4 2.9K
SVU4 440
NAM4 -2.9K
CRM4 2.6K
NGQ4 1.6K
CRU5 2.8K
SiM4 -18K
NGN4 -895
NAH4 4.2K
NAH5 8.4K
NGH4 -473
CRH6 540
NGF4 879
SVZ4 -2K
VBZ4 -4.9K
HSU4 7.6K
NGU4 -642
VBH5 6.7K
SVH6 736
SVU5 -212
GLM4 -16K
HSH4 -940
SVM5 581
GZH4 -4.1K
GLU4 -65K
GLH4 3.2K
GZU4 4.5K
SiM5 11K
CRZ5 224
NGV5 -205
EDM4 150
EDH4 -33
NGU5 220
CRM6 75
SVM6 193
SVZ5 -3
SVH4 -7
HSM4 -5.2K
CRM5 1.6K
NGX4 334
NGJ4 5K
MMH5 -19K
MMU4 22K
SRM4 941
SRZ3 816
GZM4 1.4K
NGK5 -229
NGH5 276
NGG4 -591
SRU4 268
SRH4 39
SVM4 -17
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11 512.92 RUB
Pire transaction: -41 096 RUB
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +563.76 RUB
Perte consécutive maximale: -5 264.52 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-AO" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Сигнал только для информирования, Скальперская технология не поддерживается.
Aucun avis
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.17 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 20:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 18:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.03 15:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.16 05:53
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.31% of days out of 613 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MOEX Nat
30 USD par mois
60%
0
0
USD
156K
RUB
94
98%
9 725
54%
99%
1.10
9.71
RUB
30%
1:1
