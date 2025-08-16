- Crescita
- Valore del Portafoglio
- Equità
- Portfolio
- Drawdown
Trade:
9 762
Profit Trade:
5 319 (54.48%)
Loss Trade:
4 443 (45.51%)
Best Trade:
11 512.92 RUB
Worst Trade:
-41 095.62 RUB
Profitto lordo:
1 031 448.80 RUB (743 305 pips)
Perdita lorda:
-936 620.87 RUB (714 584 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (563.76 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
16 174.27 RUB (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
99.32%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.52
Long Trade:
4 871 (49.90%)
Short Trade:
4 891 (50.10%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
9.71 RUB
Profitto medio:
193.92 RUB
Perdita media:
-210.81 RUB
Massime perdite consecutive:
39 (-5 264.52 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-41 123.33 RUB (4)
Crescita mensile:
7.11%
Previsione annuale:
86.25%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42 691.30 RUB
Massimale:
62 535.03 RUB (89.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.53% (62 535.03 RUB)
Per equità:
2.52% (2 533.43 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SiH5
|896
|CRH5
|835
|CRZ4
|830
|SiU4
|805
|SiZ4
|789
|CRU4
|676
|SVH5
|460
|NAZ4
|392
|NAU4
|338
|SVU4
|324
|NAM4
|301
|CRM4
|260
|NGQ4
|232
|CRU5
|179
|SiM4
|167
|NGN4
|158
|NAH4
|157
|NAH5
|130
|NGH4
|129
|CRH6
|121
|NGF4
|119
|SVZ4
|105
|VBZ4
|86
|HSU4
|85
|NGU4
|85
|VBH5
|83
|SVH6
|80
|SVU5
|80
|GLM4
|70
|HSH4
|66
|SVM5
|57
|GZH4
|54
|GLU4
|48
|GLH4
|47
|GZU4
|44
|SiM5
|44
|SVM6
|43
|SVZ5
|42
|CRZ5
|41
|NGV5
|29
|EDM4
|28
|EDH4
|28
|NGU5
|28
|CRM6
|27
|SVH4
|23
|HSM4
|21
|CRM5
|14
|NGX4
|13
|NGJ4
|11
|MMH5
|11
|MMU4
|11
|SRM4
|10
|SRZ3
|10
|GZM4
|10
|NGK5
|10
|NGH5
|9
|NGG4
|4
|SRU4
|3
|SRH4
|3
|SVM4
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SiH5
|-135
|CRH5
|112
|CRZ4
|29
|SiU4
|984
|SiZ4
|66
|CRU4
|-201
|SVH5
|617
|NAZ4
|199
|NAU4
|47
|SVU4
|-19
|NAM4
|-43
|CRM4
|43
|NGQ4
|278
|CRU5
|57
|SiM4
|-296
|NGN4
|-131
|NAH4
|64
|NAH5
|129
|NGH4
|116
|CRH6
|9
|NGF4
|-405
|SVZ4
|-378
|VBZ4
|-69
|HSU4
|16
|NGU4
|-181
|VBH5
|127
|SVH6
|103
|SVU5
|-31
|GLM4
|-43
|HSH4
|-5
|SVM5
|106
|GZH4
|-68
|GLU4
|-145
|GLH4
|5
|GZU4
|75
|SiM5
|235
|SVM6
|20
|SVZ5
|14
|CRZ5
|3
|NGV5
|-28
|EDM4
|23
|EDH4
|-5
|NGU5
|29
|CRM6
|2
|SVH4
|-1
|HSM4
|-18
|CRM5
|79
|NGX4
|50
|NGJ4
|756
|MMH5
|-31
|MMU4
|37
|SRM4
|16
|SRZ3
|14
|GZM4
|23
|NGK5
|-37
|NGH5
|50
|NGG4
|-695
|SRU4
|4
|SRH4
|1
|SVM4
|-3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SiH5
|-5.4K
|CRH5
|7.2K
|CRZ4
|-2.6K
|SiU4
|60K
|SiZ4
|4K
|CRU4
|-2.3K
|SVH5
|2.8K
|NAZ4
|14K
|NAU4
|2.9K
|SVU4
|440
|NAM4
|-2.9K
|CRM4
|2.6K
|NGQ4
|1.6K
|CRU5
|2.8K
|SiM4
|-18K
|NGN4
|-895
|NAH4
|4.2K
|NAH5
|8.4K
|NGH4
|-473
|CRH6
|540
|NGF4
|879
|SVZ4
|-2K
|VBZ4
|-4.9K
|HSU4
|7.6K
|NGU4
|-642
|VBH5
|6.7K
|SVH6
|736
|SVU5
|-212
|GLM4
|-16K
|HSH4
|-940
|SVM5
|581
|GZH4
|-4.1K
|GLU4
|-65K
|GLH4
|3.2K
|GZU4
|4.5K
|SiM5
|11K
|SVM6
|143
|SVZ5
|93
|CRZ5
|175
|NGV5
|-205
|EDM4
|150
|EDH4
|-33
|NGU5
|220
|CRM6
|111
|SVH4
|-7
|HSM4
|-5.2K
|CRM5
|1.6K
|NGX4
|334
|NGJ4
|5K
|MMH5
|-19K
|MMU4
|22K
|SRM4
|941
|SRZ3
|816
|GZM4
|1.4K
|NGK5
|-229
|NGH5
|276
|NGG4
|-591
|SRU4
|268
|SRH4
|39
|SVM4
|-17
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11 512.92 RUB
Worst Trade: -41 096 RUB
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +563.76 RUB
Massima perdita consecutiva: -5 264.52 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-AO" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Сигнал только для информирования, Скальперская технология не поддерживается.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
60%
0
0
USD
USD
156K
RUB
RUB
94
98%
9 762
54%
99%
1.10
9.71
RUB
RUB
30%
1:1