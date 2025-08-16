SegnaliSezioni
Aleksandr Dziuba

MOEX Nat

Aleksandr Dziuba
0 recensioni
Affidabilità
94 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 60%
FINAM-AO
1:1
  • Crescita
  • Valore del Portafoglio
  • Equità
  • Portfolio
  • Drawdown
Trade:
9 762
Profit Trade:
5 319 (54.48%)
Loss Trade:
4 443 (45.51%)
Best Trade:
11 512.92 RUB
Worst Trade:
-41 095.62 RUB
Profitto lordo:
1 031 448.80 RUB (743 305 pips)
Perdita lorda:
-936 620.87 RUB (714 584 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (563.76 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
16 174.27 RUB (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
99.32%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.52
Long Trade:
4 871 (49.90%)
Short Trade:
4 891 (50.10%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
9.71 RUB
Profitto medio:
193.92 RUB
Perdita media:
-210.81 RUB
Massime perdite consecutive:
39 (-5 264.52 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-41 123.33 RUB (4)
Crescita mensile:
7.11%
Previsione annuale:
86.25%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42 691.30 RUB
Massimale:
62 535.03 RUB (89.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.53% (62 535.03 RUB)
Per equità:
2.52% (2 533.43 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SiH5 896
CRH5 835
CRZ4 830
SiU4 805
SiZ4 789
CRU4 676
SVH5 460
NAZ4 392
NAU4 338
SVU4 324
NAM4 301
CRM4 260
NGQ4 232
CRU5 179
SiM4 167
NGN4 158
NAH4 157
NAH5 130
NGH4 129
CRH6 121
NGF4 119
SVZ4 105
VBZ4 86
HSU4 85
NGU4 85
VBH5 83
SVH6 80
SVU5 80
GLM4 70
HSH4 66
SVM5 57
GZH4 54
GLU4 48
GLH4 47
GZU4 44
SiM5 44
SVM6 43
SVZ5 42
CRZ5 41
NGV5 29
EDM4 28
EDH4 28
NGU5 28
CRM6 27
SVH4 23
HSM4 21
CRM5 14
NGX4 13
NGJ4 11
MMH5 11
MMU4 11
SRM4 10
SRZ3 10
GZM4 10
NGK5 10
NGH5 9
NGG4 4
SRU4 3
SRH4 3
SVM4 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SiH5 -135
CRH5 112
CRZ4 29
SiU4 984
SiZ4 66
CRU4 -201
SVH5 617
NAZ4 199
NAU4 47
SVU4 -19
NAM4 -43
CRM4 43
NGQ4 278
CRU5 57
SiM4 -296
NGN4 -131
NAH4 64
NAH5 129
NGH4 116
CRH6 9
NGF4 -405
SVZ4 -378
VBZ4 -69
HSU4 16
NGU4 -181
VBH5 127
SVH6 103
SVU5 -31
GLM4 -43
HSH4 -5
SVM5 106
GZH4 -68
GLU4 -145
GLH4 5
GZU4 75
SiM5 235
SVM6 20
SVZ5 14
CRZ5 3
NGV5 -28
EDM4 23
EDH4 -5
NGU5 29
CRM6 2
SVH4 -1
HSM4 -18
CRM5 79
NGX4 50
NGJ4 756
MMH5 -31
MMU4 37
SRM4 16
SRZ3 14
GZM4 23
NGK5 -37
NGH5 50
NGG4 -695
SRU4 4
SRH4 1
SVM4 -3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SiH5 -5.4K
CRH5 7.2K
CRZ4 -2.6K
SiU4 60K
SiZ4 4K
CRU4 -2.3K
SVH5 2.8K
NAZ4 14K
NAU4 2.9K
SVU4 440
NAM4 -2.9K
CRM4 2.6K
NGQ4 1.6K
CRU5 2.8K
SiM4 -18K
NGN4 -895
NAH4 4.2K
NAH5 8.4K
NGH4 -473
CRH6 540
NGF4 879
SVZ4 -2K
VBZ4 -4.9K
HSU4 7.6K
NGU4 -642
VBH5 6.7K
SVH6 736
SVU5 -212
GLM4 -16K
HSH4 -940
SVM5 581
GZH4 -4.1K
GLU4 -65K
GLH4 3.2K
GZU4 4.5K
SiM5 11K
SVM6 143
SVZ5 93
CRZ5 175
NGV5 -205
EDM4 150
EDH4 -33
NGU5 220
CRM6 111
SVH4 -7
HSM4 -5.2K
CRM5 1.6K
NGX4 334
NGJ4 5K
MMH5 -19K
MMU4 22K
SRM4 941
SRZ3 816
GZM4 1.4K
NGK5 -229
NGH5 276
NGG4 -591
SRU4 268
SRH4 39
SVM4 -17
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11 512.92 RUB
Worst Trade: -41 096 RUB
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +563.76 RUB
Massima perdita consecutiva: -5 264.52 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-AO" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Сигнал только для информирования, Скальперская технология не поддерживается.
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.17 10:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 20:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 18:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.03 15:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.16 05:53
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.31% of days out of 613 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MOEX Nat
30USD al mese
60%
0
0
USD
156K
RUB
94
98%
9 762
54%
99%
1.10
9.71
RUB
30%
1:1
