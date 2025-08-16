СигналыРазделы
Aleksandr Dziuba

MOEX Nat

Aleksandr Dziuba
0 отзывов
Надежность
107 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 106%
FINAM-AO
1:1
  • Прирост
  • Стоимость портфеля
  • Средства
  • Портфель
  • Просадка
Всего трейдов:
15 481
Прибыльных трейдов:
8 439 (54.51%)
Убыточных трейдов:
7 042 (45.49%)
Лучший трейд:
11 512.92 RUB
Худший трейд:
-41 095.62 RUB
Общая прибыль:
1 668 606.91 RUB (1 581 548 pips)
Общий убыток:
-1 462 563.32 RUB (1 447 395 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (563.76 RUB)
Макс. прибыль в серии:
16 174.27 RUB (3)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.34%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
20 минут
Трейдов в неделю:
390
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
3.29
Длинных трейдов:
7 731 (49.94%)
Коротких трейдов:
7 750 (50.06%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
13.31 RUB
Средняя прибыль:
197.73 RUB
Средний убыток:
-207.69 RUB
Макс. серия проигрышей:
39 (-5 264.52 RUB)
Макс. убыток в серии:
-41 123.33 RUB (4)
Прирост в месяц:
9.05%
Годовой прогноз:
109.82%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
42 691.30 RUB
Максимальная:
62 535.03 RUB (90.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.59% (62 535.03 RUB)
По эквити:
2.91% (18 072.64 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SVM6 1228
SVZ5 1227
SiH5 896
CRH5 835
CRZ4 830
SiU4 805
SiZ4 789
CRU4 676
CRZ5 498
CRM6 484
SVH5 460
MMZ5 411
MMM6 410
NAZ4 392
NAU4 338
SVU4 324
NAM4 301
CRM4 260
NGQ4 232
SVH6 198
CRU5 179
CRH6 178
SiM6 171
SiZ5 171
SiM4 167
NGN4 158
NAH4 157
NAH5 130
NGH4 129
NGF4 119
SVU6 118
SRZ5 109
SRM6 106
SVZ4 105
VBZ4 86
HSU4 85
NGU4 85
VBH5 83
NGH6 81
NGF6 81
SVU5 80
BRG6 73
GLM4 70
HSH4 66
BRZ5 65
SVM5 57
CRU6 57
GZH4 54
BRF6 54
GZM6 51
GZZ5 51
GLU4 48
GLH4 47
BRH6 46
SiU6 46
SiH6 46
GZU4 44
SiM5 44
NGV5 29
EDM4 28
EDH4 28
NGU5 28
SVH4 23
EDM6 22
EDZ5 22
HSM4 21
SRH6 17
CRM5 14
SRU6 14
NGX4 13
NGJ4 11
MMH5 11
MMU4 11
SRM4 10
SRZ3 10
GZM4 10
NGK5 10
NGH5 9
GZU6 7
GZH6 7
RNM6 6
RNZ5 6
GDU6 6
GDH6 6
NGG4 4
SRU4 3
SRH4 3
SVM4 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SVM6 1.1K
SVZ5 -142
SiH5 -135
CRH5 112
CRZ4 29
SiU4 984
SiZ4 66
CRU4 -201
CRZ5 14
CRM6 66
SVH5 617
MMZ5 -105
MMM6 215
NAZ4 199
NAU4 47
SVU4 -19
NAM4 -43
CRM4 43
NGQ4 278
SVH6 247
CRU5 57
CRH6 41
SiM6 249
SiZ5 -133
SiM4 -296
NGN4 -131
NAH4 64
NAH5 129
NGH4 116
NGF4 -405
SVU6 -27
SRZ5 31
SRM6 151
SVZ4 -378
VBZ4 -69
HSU4 16
NGU4 -181
VBH5 127
NGH6 395
NGF6 -289
SVU5 -31
BRG6 9
GLM4 -43
HSH4 -5
BRZ5 19
SVM5 106
CRU6 -21
GZH4 -68
BRF6 28
GZM6 7
GZZ5 2
GLU4 -145
GLH4 5
BRH6 14
SiU6 28
SiH6 10
GZU4 75
SiM5 235
NGV5 -28
EDM4 23
EDH4 -5
NGU5 29
SVH4 -1
EDM6 10
EDZ5 9
HSM4 -18
SRH6 5
CRM5 79
SRU6 45
NGX4 50
NGJ4 756
MMH5 -31
MMU4 37
SRM4 16
SRZ3 14
GZM4 23
NGK5 -37
NGH5 50
GZU6 -21
GZH6 22
RNM6 35
RNZ5 -30
GDU6 -206
GDH6 221
NGG4 -695
SRU4 4
SRH4 1
SVM4 -3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SVM6 8K
SVZ5 -924
SiH5 -5.4K
CRH5 7.2K
CRZ4 -2.6K
SiU4 60K
SiZ4 4K
CRU4 -2.3K
CRZ5 834
CRM6 3.9K
SVH5 2.8K
MMZ5 -63K
MMM6 130K
NAZ4 14K
NAU4 2.9K
SVU4 440
NAM4 -2.9K
CRM4 2.6K
NGQ4 1.6K
SVH6 1.8K
CRU5 2.8K
CRH6 2.4K
SiM6 15K
SiZ5 -8K
SiM4 -18K
NGN4 -895
NAH4 4.2K
NAH5 8.4K
NGH4 -473
NGF4 879
SVU6 -217
SRZ5 1.9K
SRM6 9.1K
SVZ4 -2K
VBZ4 -4.9K
HSU4 7.6K
NGU4 -642
VBH5 6.7K
NGH6 3K
NGF6 -2.2K
SVU5 -212
BRG6 67
GLM4 -16K
HSH4 -940
BRZ5 151
SVM5 581
CRU6 -1.3K
GZH4 -4.1K
BRF6 204
GZM6 410
GZZ5 128
GLU4 -65K
GLH4 3.2K
BRH6 119
SiU6 1.7K
SiH6 616
GZU4 4.5K
SiM5 11K
NGV5 -205
EDM4 150
EDH4 -33
NGU5 220
SVH4 -7
EDM6 66
EDZ5 79
HSM4 -5.2K
SRH6 286
CRM5 1.6K
SRU6 2.7K
NGX4 334
NGJ4 5K
MMH5 -19K
MMU4 22K
SRM4 941
SRZ3 816
GZM4 1.4K
NGK5 -229
NGH5 276
GZU6 -1.3K
GZH6 1.3K
RNM6 2.1K
RNZ5 -1.8K
GDU6 -1.6K
GDH6 1.7K
NGG4 -591
SRU4 268
SRH4 39
SVM4 -17
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11 512.92 RUB
Худший трейд: -41 096 RUB
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +563.76 RUB
Макс. убыток в серии: -5 264.52 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FINAM-AO" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

2025.12.15 20:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.03 12:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 13:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 12:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 07:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 20:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged
2025.11.18 08:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 15:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 14:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 15:03
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MOEX Nat
30 USD в месяц
106%
0
0
USD
634K
RUB
107
99%
15 481
54%
100%
1.14
13.31
RUB
30%
1:1
Копировать

