Signale / MetaTrader 5 / AI LOW RISK
Mei Xie

AI LOW RISK

Mei Xie
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
36 Wochen
0 / 0 USD
Für 60 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 127%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
190
Gewinntrades:
176 (92.63%)
Verlusttrades:
14 (7.37%)
Bester Trade:
26.95 USD
Schlechtester Trade:
-141.82 USD
Bruttoprofit:
748.62 USD (33 377 pips)
Bruttoverlust:
-587.58 USD (22 388 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
54 (333.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
333.77 USD (54)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
2.20%
Max deposit load:
54.28%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
50 Minuten
Erholungsfaktor:
0.50
Long-Positionen:
122 (64.21%)
Short-Positionen:
68 (35.79%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-41.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-322.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-322.72 USD (4)
Wachstum pro Monat :
49.41%
Jahresprognose:
599.46%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
244.55 USD
Maximaler:
322.72 USD (116.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.77% (322.72 USD)
Kapital:
27.61% (38.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 187
GER40 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 156
GER40 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 10K
GER40 491
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +26.95 USD
Schlechtester Trade: -142 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 54
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +333.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -322.72 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.84 × 8686
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Ava-Real 1-MT5
4.80 × 5
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
Exness-MT5Real4
8.12 × 17
FOREX.comGlobalCN-Live 534
8.29 × 7
noch 11 ...
AI LOW RSIK KING
Keine Bewertungen
2026.01.02 04:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 03:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 03:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 04:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 01:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.16% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 00:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 00:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 10:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
AI LOW RISK
60 USD pro Monat
127%
0
0
USD
199
USD
36
100%
190
92%
2%
1.27
0.85
USD
45%
1:200
