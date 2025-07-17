- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
190
盈利交易:
176 (92.63%)
亏损交易:
14 (7.37%)
最好交易:
26.95 USD
最差交易:
-141.82 USD
毛利:
748.62 USD (33 377 pips)
毛利亏损:
-587.58 USD (22 388 pips)
最大连续赢利:
54 (333.77 USD)
最大连续盈利:
333.77 USD (54)
夏普比率:
0.01
交易活动:
2.20%
最大入金加载:
54.28%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
50 分钟
采收率:
0.50
长期交易:
122 (64.21%)
短期交易:
68 (35.79%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.85 USD
平均利润:
4.25 USD
平均损失:
-41.97 USD
最大连续失误:
4 (-322.72 USD)
最大连续亏损:
-322.72 USD (4)
每月增长:
49.41%
年度预测:
599.46%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
244.55 USD
最大值:
322.72 USD (116.02%)
相对跌幅:
结余:
44.77% (322.72 USD)
净值:
27.61% (38.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|187
|GER40
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|156
|GER40
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|10K
|GER40
|491
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +26.95 USD
最差交易: -142 USD
最大连续赢利: 54
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +333.77 USD
最大连续亏损: -322.72 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.84 × 8686
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Ava-Real 1-MT5
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real4
|8.12 × 17
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|8.29 × 7
AI LOW RSIK KING
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月60 USD
127%
0
0
USD
USD
199
USD
USD
36
100%
190
92%
2%
1.27
0.85
USD
USD
45%
1:200