리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real3 0.00 × 60 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 8 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real31 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-2 0.74 × 27 ICMarketsSC-MT5 1.06 × 530 Tickmill-Live 1.25 × 8 Exness-MT5Real26 1.36 × 59 Exness-MT5Real7 1.42 × 389 Pepperstone-MT5-Live01 1.84 × 8742 FusionMarkets-Live 2.30 × 2211 Exness-MT5Real5 3.48 × 3437 ICMarketsSC-MT5-2 3.58 × 3449 ICMarkets-MT5-2 3.73 × 1919 ForexTimeFXTM-Live01 4.00 × 1 VantageInternational-Live 4.73 × 60 Ava-Real 1-MT5 4.80 × 5 Exness-MT5Real 6.12 × 748 FxPro-MT5 6.38 × 84 Exness-MT5Real18 7.06 × 51 VantageFX-Live 7.33 × 3 RoboForex-MetaTrader 5 7.80 × 5 AKFXFinancial-MT5Live-2 8.00 × 1 FOREX.comGlobalCN-Live 534 8.29 × 7 XMGlobal-MT5 9.00 × 4 11 더...