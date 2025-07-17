시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / AI LOW RISK
Mei Xie

AI LOW RISK

Mei Xie
0 리뷰
안정성
36
0 / 0 USD
월별 60 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 133%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
194
이익 거래:
179 (92.26%)
손실 거래:
15 (7.73%)
최고의 거래:
26.95 USD
최악의 거래:
-141.82 USD
총 수익:
753.38 USD (33 664 pips)
총 손실:
-587.61 USD (22 390 pips)
연속 최대 이익:
54 (333.77 USD)
연속 최대 이익:
333.77 USD (54)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
2.20%
최대 입금량:
54.28%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
49 분
회복 요인:
0.51
롱(주식매수):
126 (64.95%)
숏(주식차입매도):
68 (35.05%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
0.85 USD
평균 이익:
4.21 USD
평균 손실:
-39.17 USD
연속 최대 손실:
4 (-322.72 USD)
연속 최대 손실:
-322.72 USD (4)
월별 성장률:
38.89%
연간 예측:
471.85%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
244.55 USD
최대한의:
322.72 USD (116.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.77% (322.72 USD)
자본금별:
27.61% (38.96 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 191
GER40 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 160
GER40 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 11K
GER40 491
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +26.95 USD
최악의 거래: -142 USD
연속 최대 이익: 54
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +333.77 USD
연속 최대 손실: -322.72 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.84 × 8742
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.58 × 3449
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Ava-Real 1-MT5
4.80 × 5
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
8.29 × 7
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
11 더...
AI LOW RSIK KING
리뷰 없음
2026.01.02 04:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 03:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 03:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 04:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 01:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.16% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 00:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 00:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 10:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
AI LOW RISK
월별 60 USD
133%
0
0
USD
204
USD
36
100%
194
92%
2%
1.28
0.85
USD
45%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까?

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.