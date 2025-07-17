- 자본
- 축소
트레이드:
194
이익 거래:
179 (92.26%)
손실 거래:
15 (7.73%)
최고의 거래:
26.95 USD
최악의 거래:
-141.82 USD
총 수익:
753.38 USD (33 664 pips)
총 손실:
-587.61 USD (22 390 pips)
연속 최대 이익:
54 (333.77 USD)
연속 최대 이익:
333.77 USD (54)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
2.20%
최대 입금량:
54.28%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
49 분
회복 요인:
0.51
롱(주식매수):
126 (64.95%)
숏(주식차입매도):
68 (35.05%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
0.85 USD
평균 이익:
4.21 USD
평균 손실:
-39.17 USD
연속 최대 손실:
4 (-322.72 USD)
연속 최대 손실:
-322.72 USD (4)
월별 성장률:
38.89%
연간 예측:
471.85%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
244.55 USD
최대한의:
322.72 USD (116.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.77% (322.72 USD)
자본금별:
27.61% (38.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|191
|GER40
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|160
|GER40
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|11K
|GER40
|491
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +26.95 USD
최악의 거래: -142 USD
연속 최대 이익: 54
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +333.77 USD
연속 최대 손실: -322.72 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.84 × 8742
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.58 × 3449
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Ava-Real 1-MT5
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|8.29 × 7
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
AI LOW RSIK KING
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 60 USD
133%
0
0
USD
USD
204
USD
USD
36
100%
194
92%
2%
1.28
0.85
USD
USD
45%
1:200