Mei Xie

AI LOW RISK

Mei Xie
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 36%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
115
Kârla kapanan işlemler:
107 (93.04%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (6.96%)
En iyi işlem:
24.22 USD
En kötü işlem:
-141.33 USD
Brüt kâr:
537.46 USD (17 803 pips)
Brüt zarar:
-362.49 USD (12 044 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (289.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
289.99 USD (48)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
3.22%
Maks. mevduat yükü:
23.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.54
Alış işlemleri:
69 (60.00%)
Satış işlemleri:
46 (40.00%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
1.52 USD
Ortalama kâr:
5.02 USD
Ortalama zarar:
-45.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-322.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-322.72 USD (4)
Aylık büyüme:
40.60%
Yıllık tahmin:
492.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
244.55 USD
Maksimum:
322.72 USD (116.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.77% (322.72 USD)
Varlığa göre:
21.40% (154.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 112
GER40 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 169
GER40 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.3K
GER40 491
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.22 USD
En kötü işlem: -141 USD
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +289.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -322.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.82 × 8364
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 daha fazla...
AI LOW RSIK KING
İnceleme yok
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.16% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 00:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 00:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 10:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.27 10:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.27 10:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.27 10:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 29 days
2025.07.23 00:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 00:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.18 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 02:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.17 02:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 38 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AI LOW RISK
Ayda 30 USD
36%
0
0
USD
718
USD
22
100%
115
93%
3%
1.48
1.52
USD
45%
1:200
Kopyala

