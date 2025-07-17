- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
115
Profit Trade:
107 (93.04%)
Loss Trade:
8 (6.96%)
Best Trade:
24.22 USD
Worst Trade:
-141.33 USD
Profitto lordo:
537.46 USD (17 803 pips)
Perdita lorda:
-362.49 USD (12 044 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (289.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
289.99 USD (48)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
3.22%
Massimo carico di deposito:
23.78%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.54
Long Trade:
69 (60.00%)
Short Trade:
46 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
1.52 USD
Profitto medio:
5.02 USD
Perdita media:
-45.31 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-322.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-322.72 USD (4)
Crescita mensile:
40.60%
Previsione annuale:
492.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
244.55 USD
Massimale:
322.72 USD (116.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.77% (322.72 USD)
Per equità:
21.40% (154.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|112
|GER40
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|169
|GER40
|6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.3K
|GER40
|491
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.22 USD
Worst Trade: -141 USD
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +289.99 USD
Massima perdita consecutiva: -322.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.82 × 8364
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
AI LOW RSIK KING
