SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AI LOW RISK
Mei Xie

AI LOW RISK

Mei Xie
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 36%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
115
Profit Trade:
107 (93.04%)
Loss Trade:
8 (6.96%)
Best Trade:
24.22 USD
Worst Trade:
-141.33 USD
Profitto lordo:
537.46 USD (17 803 pips)
Perdita lorda:
-362.49 USD (12 044 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (289.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
289.99 USD (48)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
3.22%
Massimo carico di deposito:
23.78%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.54
Long Trade:
69 (60.00%)
Short Trade:
46 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
1.52 USD
Profitto medio:
5.02 USD
Perdita media:
-45.31 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-322.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-322.72 USD (4)
Crescita mensile:
40.60%
Previsione annuale:
492.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
244.55 USD
Massimale:
322.72 USD (116.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.77% (322.72 USD)
Per equità:
21.40% (154.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 112
GER40 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 169
GER40 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.3K
GER40 491
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.22 USD
Worst Trade: -141 USD
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +289.99 USD
Massima perdita consecutiva: -322.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.82 × 8364
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
AI LOW RSIK KING
Non ci sono recensioni
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.16% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 00:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 00:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 10:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.27 10:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.27 10:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.27 10:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 29 days
2025.07.23 00:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 00:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.18 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 02:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.17 02:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 38 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AI LOW RISK
30USD al mese
36%
0
0
USD
818
USD
22
100%
115
93%
3%
1.48
1.52
USD
45%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.