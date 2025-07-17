- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
190
Прибыльных трейдов:
176 (92.63%)
Убыточных трейдов:
14 (7.37%)
Лучший трейд:
26.95 USD
Худший трейд:
-141.82 USD
Общая прибыль:
748.62 USD (33 377 pips)
Общий убыток:
-587.58 USD (22 388 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (333.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
333.77 USD (54)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
2.20%
Макс. загрузка депозита:
54.28%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
0.50
Длинных трейдов:
122 (64.21%)
Коротких трейдов:
68 (35.79%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
4.25 USD
Средний убыток:
-41.97 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-322.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-322.72 USD (4)
Прирост в месяц:
49.41%
Годовой прогноз:
599.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
244.55 USD
Максимальная:
322.72 USD (116.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.77% (322.72 USD)
По эквити:
27.61% (38.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|187
|GER40
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|156
|GER40
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|10K
|GER40
|491
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +26.95 USD
Худший трейд: -142 USD
Макс. серия выигрышей: 54
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +333.77 USD
Макс. убыток в серии: -322.72 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.84 × 8686
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Ava-Real 1-MT5
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real4
|8.12 × 17
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|8.29 × 7
еще 11...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
AI LOW RSIK KING
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
60 USD в месяц
127%
0
0
USD
USD
199
USD
USD
36
100%
190
92%
2%
1.27
0.85
USD
USD
45%
1:200