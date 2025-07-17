СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AI LOW RISK
Mei Xie

AI LOW RISK

Mei Xie
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 60 USD в месяц
прирост с 2025 127%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
190
Прибыльных трейдов:
176 (92.63%)
Убыточных трейдов:
14 (7.37%)
Лучший трейд:
26.95 USD
Худший трейд:
-141.82 USD
Общая прибыль:
748.62 USD (33 377 pips)
Общий убыток:
-587.58 USD (22 388 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (333.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
333.77 USD (54)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
2.20%
Макс. загрузка депозита:
54.28%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
0.50
Длинных трейдов:
122 (64.21%)
Коротких трейдов:
68 (35.79%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
4.25 USD
Средний убыток:
-41.97 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-322.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-322.72 USD (4)
Прирост в месяц:
49.41%
Годовой прогноз:
599.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
244.55 USD
Максимальная:
322.72 USD (116.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.77% (322.72 USD)
По эквити:
27.61% (38.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 187
GER40 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 156
GER40 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 10K
GER40 491
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +26.95 USD
Худший трейд: -142 USD
Макс. серия выигрышей: 54
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +333.77 USD
Макс. убыток в серии: -322.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.84 × 8686
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Ava-Real 1-MT5
4.80 × 5
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
Exness-MT5Real4
8.12 × 17
FOREX.comGlobalCN-Live 534
8.29 × 7
еще 11...
AI LOW RSIK KING
Нет отзывов
2026.01.02 04:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 03:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 03:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 04:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 01:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.16% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 00:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 00:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 10:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AI LOW RISK
60 USD в месяц
127%
0
0
USD
199
USD
36
100%
190
92%
2%
1.27
0.85
USD
45%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.