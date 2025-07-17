- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
190
Negociações com lucro:
176 (92.63%)
Negociações com perda:
14 (7.37%)
Melhor negociação:
26.95 USD
Pior negociação:
-141.82 USD
Lucro bruto:
748.62 USD (33 377 pips)
Perda bruta:
-587.58 USD (22 388 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
54 (333.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
333.77 USD (54)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
2.20%
Depósito máximo carregado:
54.28%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
50 minutos
Fator de recuperação:
0.50
Negociações longas:
122 (64.21%)
Negociações curtas:
68 (35.79%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
0.85 USD
Lucro médio:
4.25 USD
Perda média:
-41.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-322.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-322.72 USD (4)
Crescimento mensal:
49.41%
Previsão anual:
599.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
244.55 USD
Máximo:
322.72 USD (116.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.77% (322.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.61% (38.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|187
|GER40
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|156
|GER40
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|10K
|GER40
|491
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +26.95 USD
Pior negociação: -142 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 54
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +333.77 USD
Máxima perda consecutiva: -322.72 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.84 × 8686
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Ava-Real 1-MT5
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real4
|8.12 × 17
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|8.29 × 7
11 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
AI LOW RSIK KING
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
60 USD por mês
127%
0
0
USD
USD
199
USD
USD
36
100%
190
92%
2%
1.27
0.85
USD
USD
45%
1:200