Sinais / MetaTrader 5 / AI LOW RISK
Mei Xie

AI LOW RISK

Mei Xie
Confiabilidade
36 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 127%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
190
Negociações com lucro:
176 (92.63%)
Negociações com perda:
14 (7.37%)
Melhor negociação:
26.95 USD
Pior negociação:
-141.82 USD
Lucro bruto:
748.62 USD (33 377 pips)
Perda bruta:
-587.58 USD (22 388 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
54 (333.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
333.77 USD (54)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
2.20%
Depósito máximo carregado:
54.28%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
50 minutos
Fator de recuperação:
0.50
Negociações longas:
122 (64.21%)
Negociações curtas:
68 (35.79%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
0.85 USD
Lucro médio:
4.25 USD
Perda média:
-41.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-322.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-322.72 USD (4)
Crescimento mensal:
49.41%
Previsão anual:
599.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
244.55 USD
Máximo:
322.72 USD (116.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.77% (322.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.61% (38.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 187
GER40 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 156
GER40 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 10K
GER40 491
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +26.95 USD
Pior negociação: -142 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 54
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +333.77 USD
Máxima perda consecutiva: -322.72 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.84 × 8686
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Ava-Real 1-MT5
4.80 × 5
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
Exness-MT5Real4
8.12 × 17
FOREX.comGlobalCN-Live 534
8.29 × 7
11 mais ...
AI LOW RSIK KING
Sem comentários
2026.01.02 04:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 03:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 03:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 04:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 01:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.16% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 00:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 00:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 10:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
