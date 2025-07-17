- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
190
利益トレード:
176 (92.63%)
損失トレード:
14 (7.37%)
ベストトレード:
26.95 USD
最悪のトレード:
-141.82 USD
総利益:
748.62 USD (33 377 pips)
総損失:
-587.58 USD (22 388 pips)
最大連続の勝ち:
54 (333.77 USD)
最大連続利益:
333.77 USD (54)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
2.20%
最大入金額:
54.28%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
50 分
リカバリーファクター:
0.50
長いトレード:
122 (64.21%)
短いトレード:
68 (35.79%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
0.85 USD
平均利益:
4.25 USD
平均損失:
-41.97 USD
最大連続の負け:
4 (-322.72 USD)
最大連続損失:
-322.72 USD (4)
月間成長:
49.41%
年間予想:
599.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
244.55 USD
最大の:
322.72 USD (116.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.77% (322.72 USD)
エクイティによる:
27.61% (38.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|187
|GER40
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|156
|GER40
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|10K
|GER40
|491
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.95 USD
最悪のトレード: -142 USD
最大連続の勝ち: 54
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +333.77 USD
最大連続損失: -322.72 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.84 × 8686
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Ava-Real 1-MT5
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real4
|8.12 × 17
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|8.29 × 7
