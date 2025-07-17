SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / AI LOW RISK
Mei Xie

AI LOW RISK

Mei Xie
0 comentarios
Fiabilidad
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 60 USD al mes
incremento desde 2025 127%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
190
Transacciones Rentables:
176 (92.63%)
Transacciones Irrentables:
14 (7.37%)
Mejor transacción:
26.95 USD
Peor transacción:
-141.82 USD
Beneficio Bruto:
748.62 USD (33 377 pips)
Pérdidas Brutas:
-587.58 USD (22 388 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
54 (333.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
333.77 USD (54)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
2.20%
Carga máxima del depósito:
54.28%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
50 minutos
Factor de Recuperación:
0.50
Transacciones Largas:
122 (64.21%)
Transacciones Cortas:
68 (35.79%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
0.85 USD
Beneficio medio:
4.25 USD
Pérdidas medias:
-41.97 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-322.72 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-322.72 USD (4)
Crecimiento al mes:
49.41%
Pronóstico anual:
599.46%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
244.55 USD
Máxima:
322.72 USD (116.02%)
Reducción relativa:
De balance:
44.77% (322.72 USD)
De fondos:
27.61% (38.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 187
GER40 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 156
GER40 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 10K
GER40 491
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +26.95 USD
Peor transacción: -142 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 54
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +333.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -322.72 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.84 × 8686
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Ava-Real 1-MT5
4.80 × 5
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
Exness-MT5Real4
8.12 × 17
FOREX.comGlobalCN-Live 534
8.29 × 7
otros 11...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
AI LOW RSIK KING
No hay comentarios
2026.01.02 04:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 03:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 03:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 04:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 01:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.16% of days out of 139 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 00:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 00:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 10:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AI LOW RISK
60 USD al mes
127%
0
0
USD
199
USD
36
100%
190
92%
2%
1.27
0.85
USD
45%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.