Trades insgesamt:
248
Gewinntrades:
229 (92.33%)
Verlusttrades:
19 (7.66%)
Bester Trade:
55 089.00 JPY
Schlechtester Trade:
-73 360.00 JPY
Bruttoprofit:
730 428.00 JPY (163 198 pips)
Bruttoverlust:
-193 724.00 JPY (29 270 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (172 086.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
203 931.00 JPY (22)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
63.41%
Max deposit load:
32.47%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
7.32
Long-Positionen:
241 (97.18%)
Short-Positionen:
7 (2.82%)
Profit-Faktor:
3.77
Mathematische Gewinnerwartung:
2 164.13 JPY
Durchschnittlicher Profit:
3 189.64 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-10 196.00 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-39 800.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-73 360.00 JPY (1)
Wachstum pro Monat :
5.28%
Jahresprognose:
64.03%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 JPY
Maximaler:
73 360.00 JPY (5.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.98% (73 360.00 JPY)
Kapital:
31.39% (760 465.00 JPY)
Bester Trade: +55 089.00 JPY
Schlechtester Trade: -73 360 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +172 086.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -39 800.00 JPY
Only focus on gold trading
