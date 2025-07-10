SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Focus on XAU
Zhong Zhi Jiang

Focus on XAU

Zhong Zhi Jiang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
24 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 26%
PhillipSecuritiesJP-PROD
1:20
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
248
Gewinntrades:
229 (92.33%)
Verlusttrades:
19 (7.66%)
Bester Trade:
55 089.00 JPY
Schlechtester Trade:
-73 360.00 JPY
Bruttoprofit:
730 428.00 JPY (163 198 pips)
Bruttoverlust:
-193 724.00 JPY (29 270 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (172 086.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
203 931.00 JPY (22)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading-Aktivität:
63.41%
Max deposit load:
32.47%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
7.32
Long-Positionen:
241 (97.18%)
Short-Positionen:
7 (2.82%)
Profit-Faktor:
3.77
Mathematische Gewinnerwartung:
2 164.13 JPY
Durchschnittlicher Profit:
3 189.64 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-10 196.00 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-39 800.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-73 360.00 JPY (1)
Wachstum pro Monat :
5.28%
Jahresprognose:
64.03%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 JPY
Maximaler:
73 360.00 JPY (5.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.98% (73 360.00 JPY)
Kapital:
31.39% (760 465.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.ps01 248
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.ps01 4.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.ps01 134K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +55 089.00 JPY
Schlechtester Trade: -73 360 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +172 086.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -39 800.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PhillipSecuritiesJP-PROD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Only focus on gold trading
Keine Bewertungen
2025.12.02 02:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 19:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 09:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 15:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 00:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.18 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 06:21
Share of trading days is too low
2025.07.15 06:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.10 17:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 17:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 17:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.10 17:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 17:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
