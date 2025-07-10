- Crescita
Trade:
109
Profit Trade:
99 (90.82%)
Loss Trade:
10 (9.17%)
Best Trade:
40 200.00 JPY
Worst Trade:
-28 599.00 JPY
Profitto lordo:
232 648.00 JPY (40 284 pips)
Perdita lorda:
-73 998.00 JPY (11 176 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (47 250.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
52 111.00 JPY (18)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
48.98%
Massimo carico di deposito:
21.12%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
3.99
Long Trade:
109 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.14
Profitto previsto:
1 455.50 JPY
Profitto medio:
2 349.98 JPY
Perdita media:
-7 399.80 JPY
Massime perdite consecutive:
2 (-39 800.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-39 800.00 JPY (2)
Crescita mensile:
4.76%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
39 800.00 JPY (3.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.88% (39 800.00 JPY)
Per equità:
9.36% (193 671.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ps01
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.ps01
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.ps01
|29K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Best Trade: +40 200.00 JPY
Worst Trade: -28 599 JPY
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +47 250.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -39 800.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PhillipSecuritiesJP-PROD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Only focus on gold trading
