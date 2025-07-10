SegnaliSezioni
Focus on XAU
Zhong Zhi Jiang

Focus on XAU

Zhong Zhi Jiang
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 8%
PhillipSecuritiesJP-PROD
1:20
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
109
Profit Trade:
99 (90.82%)
Loss Trade:
10 (9.17%)
Best Trade:
40 200.00 JPY
Worst Trade:
-28 599.00 JPY
Profitto lordo:
232 648.00 JPY (40 284 pips)
Perdita lorda:
-73 998.00 JPY (11 176 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (47 250.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
52 111.00 JPY (18)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
48.98%
Massimo carico di deposito:
21.12%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
3.99
Long Trade:
109 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
3.14
Profitto previsto:
1 455.50 JPY
Profitto medio:
2 349.98 JPY
Perdita media:
-7 399.80 JPY
Massime perdite consecutive:
2 (-39 800.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-39 800.00 JPY (2)
Crescita mensile:
4.76%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
39 800.00 JPY (3.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.88% (39 800.00 JPY)
Per equità:
9.36% (193 671.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.ps01 109
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.ps01 1.4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.ps01 29K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40 200.00 JPY
Worst Trade: -28 599 JPY
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +47 250.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -39 800.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PhillipSecuritiesJP-PROD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Only focus on gold trading
2025.09.23 15:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 00:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.18 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 06:21
Share of trading days is too low
2025.07.15 06:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.10 17:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 17:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 17:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.10 17:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 17:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
