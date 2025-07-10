- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
246
盈利交易:
227 (92.27%)
亏损交易:
19 (7.72%)
最好交易:
55 089.00 JPY
最差交易:
-73 360.00 JPY
毛利:
708 486.00 JPY (157 023 pips)
毛利亏损:
-193 724.00 JPY (29 270 pips)
最大连续赢利:
45 (172 086.00 JPY)
最大连续盈利:
203 931.00 JPY (22)
夏普比率:
0.25
交易活动:
63.41%
最大入金加载:
32.47%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
1 一天
采收率:
7.02
长期交易:
239 (97.15%)
短期交易:
7 (2.85%)
利润因子:
3.66
预期回报:
2 092.53 JPY
平均利润:
3 121.08 JPY
平均损失:
-10 196.00 JPY
最大连续失误:
2 (-39 800.00 JPY)
最大连续亏损:
-73 360.00 JPY (1)
每月增长:
5.05%
年度预测:
61.31%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
0.00 JPY
最大值:
73 360.00 JPY (5.03%)
相对跌幅:
结余:
2.98% (73 360.00 JPY)
净值:
31.39% (760 465.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ps01
|246
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.ps01
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.ps01
|128K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +55 089.00 JPY
最差交易: -73 360 JPY
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +172 086.00 JPY
最大连续亏损: -39 800.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PhillipSecuritiesJP-PROD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
只专注于黄金。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
25%
0
0
USD
USD
2.6M
JPY
JPY
24
89%
246
92%
63%
3.65
2 092.53
JPY
JPY
31%
1:20