トレード:
246
利益トレード:
227 (92.27%)
損失トレード:
19 (7.72%)
ベストトレード:
55 089.00 JPY
最悪のトレード:
-73 360.00 JPY
総利益:
708 486.00 JPY (157 023 pips)
総損失:
-193 724.00 JPY (29 270 pips)
最大連続の勝ち:
45 (172 086.00 JPY)
最大連続利益:
203 931.00 JPY (22)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
63.41%
最大入金額:
32.47%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
7.02
長いトレード:
239 (97.15%)
短いトレード:
7 (2.85%)
プロフィットファクター:
3.66
期待されたペイオフ:
2 092.53 JPY
平均利益:
3 121.08 JPY
平均損失:
-10 196.00 JPY
最大連続の負け:
2 (-39 800.00 JPY)
最大連続損失:
-73 360.00 JPY (1)
月間成長:
5.05%
年間予想:
61.31%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 JPY
最大の:
73 360.00 JPY (5.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.98% (73 360.00 JPY)
エクイティによる:
31.39% (760 465.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ps01
|246
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.ps01
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.ps01
|128K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
ベストトレード: +55 089.00 JPY
最悪のトレード: -73 360 JPY
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +172 086.00 JPY
最大連続損失: -39 800.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PhillipSecuritiesJP-PROD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Only focus on gold trading
レビューなし
