Zhong Zhi Jiang

Focus on XAU

Zhong Zhi Jiang
レビュー0件
信頼性
24週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 25%
PhillipSecuritiesJP-PROD
1:20
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
246
利益トレード:
227 (92.27%)
損失トレード:
19 (7.72%)
ベストトレード:
55 089.00 JPY
最悪のトレード:
-73 360.00 JPY
総利益:
708 486.00 JPY (157 023 pips)
総損失:
-193 724.00 JPY (29 270 pips)
最大連続の勝ち:
45 (172 086.00 JPY)
最大連続利益:
203 931.00 JPY (22)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
63.41%
最大入金額:
32.47%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
7.02
長いトレード:
239 (97.15%)
短いトレード:
7 (2.85%)
プロフィットファクター:
3.66
期待されたペイオフ:
2 092.53 JPY
平均利益:
3 121.08 JPY
平均損失:
-10 196.00 JPY
最大連続の負け:
2 (-39 800.00 JPY)
最大連続損失:
-73 360.00 JPY (1)
月間成長:
5.05%
年間予想:
61.31%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 JPY
最大の:
73 360.00 JPY (5.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.98% (73 360.00 JPY)
エクイティによる:
31.39% (760 465.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.ps01 246
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.ps01 4.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.ps01 128K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +55 089.00 JPY
最悪のトレード: -73 360 JPY
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +172 086.00 JPY
最大連続損失: -39 800.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PhillipSecuritiesJP-PROD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Only focus on gold trading
レビューなし
2025.12.02 02:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 19:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 09:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 15:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 00:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.18 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 06:21
Share of trading days is too low
2025.07.15 06:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.10 17:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 17:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 17:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.10 17:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 17:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
