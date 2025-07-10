- Incremento
Total de Trades:
246
Transacciones Rentables:
227 (92.27%)
Transacciones Irrentables:
19 (7.72%)
Mejor transacción:
55 089.00 JPY
Peor transacción:
-73 360.00 JPY
Beneficio Bruto:
708 486.00 JPY (157 023 pips)
Pérdidas Brutas:
-193 724.00 JPY (29 270 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (172 086.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
203 931.00 JPY (22)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
63.41%
Carga máxima del depósito:
32.47%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
7.02
Transacciones Largas:
239 (97.15%)
Transacciones Cortas:
7 (2.85%)
Factor de Beneficio:
3.66
Beneficio Esperado:
2 092.53 JPY
Beneficio medio:
3 121.08 JPY
Pérdidas medias:
-10 196.00 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-39 800.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-73 360.00 JPY (1)
Crecimiento al mes:
5.05%
Pronóstico anual:
61.31%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 JPY
Máxima:
73 360.00 JPY (5.03%)
Reducción relativa:
De balance:
2.98% (73 360.00 JPY)
De fondos:
31.39% (760 465.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ps01
|246
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.ps01
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.ps01
|128K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +55 089.00 JPY
Peor transacción: -73 360 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +172 086.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -39 800.00 JPY
Only focus on gold trading
