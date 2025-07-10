SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Focus on XAU
Zhong Zhi Jiang

Focus on XAU

Zhong Zhi Jiang
Fiabilidad
24 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 25%
PhillipSecuritiesJP-PROD
1:20
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
246
Transacciones Rentables:
227 (92.27%)
Transacciones Irrentables:
19 (7.72%)
Mejor transacción:
55 089.00 JPY
Peor transacción:
-73 360.00 JPY
Beneficio Bruto:
708 486.00 JPY (157 023 pips)
Pérdidas Brutas:
-193 724.00 JPY (29 270 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (172 086.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
203 931.00 JPY (22)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
63.41%
Carga máxima del depósito:
32.47%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
7.02
Transacciones Largas:
239 (97.15%)
Transacciones Cortas:
7 (2.85%)
Factor de Beneficio:
3.66
Beneficio Esperado:
2 092.53 JPY
Beneficio medio:
3 121.08 JPY
Pérdidas medias:
-10 196.00 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-39 800.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-73 360.00 JPY (1)
Crecimiento al mes:
5.05%
Pronóstico anual:
61.31%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 JPY
Máxima:
73 360.00 JPY (5.03%)
Reducción relativa:
De balance:
2.98% (73 360.00 JPY)
De fondos:
31.39% (760 465.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.ps01 246
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.ps01 4.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.ps01 128K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +55 089.00 JPY
Peor transacción: -73 360 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +172 086.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -39 800.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PhillipSecuritiesJP-PROD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Only focus on gold trading
No hay comentarios
2025.12.02 02:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 19:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 09:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 15:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 00:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.18 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 06:21
Share of trading days is too low
2025.07.15 06:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.10 17:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 17:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 17:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.10 17:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 17:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
