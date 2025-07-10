СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Focus on XAU
Zhong Zhi Jiang

Focus on XAU

Zhong Zhi Jiang
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 25%
PhillipSecuritiesJP-PROD
1:20
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
246
Прибыльных трейдов:
227 (92.27%)
Убыточных трейдов:
19 (7.72%)
Лучший трейд:
55 089.00 JPY
Худший трейд:
-73 360.00 JPY
Общая прибыль:
708 486.00 JPY (157 023 pips)
Общий убыток:
-193 724.00 JPY (29 270 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (172 086.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
203 931.00 JPY (22)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
63.41%
Макс. загрузка депозита:
32.47%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.02
Длинных трейдов:
239 (97.15%)
Коротких трейдов:
7 (2.85%)
Профит фактор:
3.66
Мат. ожидание:
2 092.53 JPY
Средняя прибыль:
3 121.08 JPY
Средний убыток:
-10 196.00 JPY
Макс. серия проигрышей:
2 (-39 800.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-73 360.00 JPY (1)
Прирост в месяц:
5.05%
Годовой прогноз:
61.31%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 JPY
Максимальная:
73 360.00 JPY (5.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.98% (73 360.00 JPY)
По эквити:
31.39% (760 465.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.ps01 246
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.ps01 4.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.ps01 128K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +55 089.00 JPY
Худший трейд: -73 360 JPY
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +172 086.00 JPY
Макс. убыток в серии: -39 800.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PhillipSecuritiesJP-PROD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Only focus on gold trading
Нет отзывов
2025.12.02 02:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 19:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 09:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 15:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 00:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.18 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 06:21
Share of trading days is too low
2025.07.15 06:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.10 17:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 17:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 17:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.10 17:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 17:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
