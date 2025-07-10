- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
246
Прибыльных трейдов:
227 (92.27%)
Убыточных трейдов:
19 (7.72%)
Лучший трейд:
55 089.00 JPY
Худший трейд:
-73 360.00 JPY
Общая прибыль:
708 486.00 JPY (157 023 pips)
Общий убыток:
-193 724.00 JPY (29 270 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (172 086.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
203 931.00 JPY (22)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
63.41%
Макс. загрузка депозита:
32.47%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.02
Длинных трейдов:
239 (97.15%)
Коротких трейдов:
7 (2.85%)
Профит фактор:
3.66
Мат. ожидание:
2 092.53 JPY
Средняя прибыль:
3 121.08 JPY
Средний убыток:
-10 196.00 JPY
Макс. серия проигрышей:
2 (-39 800.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-73 360.00 JPY (1)
Прирост в месяц:
5.05%
Годовой прогноз:
61.31%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 JPY
Максимальная:
73 360.00 JPY (5.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.98% (73 360.00 JPY)
По эквити:
31.39% (760 465.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ps01
|246
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.ps01
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.ps01
|128K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +55 089.00 JPY
Худший трейд: -73 360 JPY
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +172 086.00 JPY
Макс. убыток в серии: -39 800.00 JPY
