Trades:
107
Bénéfice trades:
97 (90.65%)
Perte trades:
10 (9.35%)
Meilleure transaction:
40 200.00 JPY
Pire transaction:
-28 599.00 JPY
Bénéfice brut:
229 433.00 JPY (39 749 pips)
Perte brute:
-73 998.00 JPY (11 176 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (47 250.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
52 111.00 JPY (18)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
48.98%
Charge de dépôt maximale:
21.12%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
3.91
Longs trades:
107 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
3.10
Rendement attendu:
1 452.66 JPY
Bénéfice moyen:
2 365.29 JPY
Perte moyenne:
-7 399.80 JPY
Pertes consécutives maximales:
2 (-39 800.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-39 800.00 JPY (2)
Croissance mensuelle:
4.66%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 JPY
Maximal:
39 800.00 JPY (3.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.88% (39 800.00 JPY)
Par fonds propres:
9.36% (193 671.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ps01
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.ps01
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.ps01
|29K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Meilleure transaction: +40 200.00 JPY
Pire transaction: -28 599 JPY
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +47 250.00 JPY
Perte consécutive maximale: -39 800.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PhillipSecuritiesJP-PROD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Only focus on gold trading
Aucun avis
