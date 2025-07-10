- 자본
트레이드:
270
이익 거래:
249 (92.22%)
손실 거래:
21 (7.78%)
최고의 거래:
55 089.00 JPY
최악의 거래:
-73 360.00 JPY
총 수익:
880 264.00 JPY (199 266 pips)
총 손실:
-270 995.00 JPY (44 555 pips)
연속 최대 이익:
45 (172 086.00 JPY)
연속 최대 이익:
203 931.00 JPY (22)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
65.47%
최대 입금량:
32.47%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
8.31
롱(주식매수):
263 (97.41%)
숏(주식차입매도):
7 (2.59%)
수익 요인:
3.25
기대수익:
2 256.55 JPY
평균 이익:
3 535.20 JPY
평균 손실:
-12 904.52 JPY
연속 최대 손실:
2 (-39 800.00 JPY)
연속 최대 손실:
-73 360.00 JPY (1)
월별 성장률:
7.34%
연간 예측:
89.11%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 JPY
최대한의:
73 360.00 JPY (5.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.98% (73 360.00 JPY)
자본금별:
31.39% (760 465.00 JPY)
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PhillipSecuritiesJP-PROD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Only focus on gold trading
