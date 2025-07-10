SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Focus on XAU
Zhong Zhi Jiang

Focus on XAU

Zhong Zhi Jiang
0 comentários
Confiabilidade
24 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 25%
PhillipSecuritiesJP-PROD
1:20
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
246
Negociações com lucro:
227 (92.27%)
Negociações com perda:
19 (7.72%)
Melhor negociação:
55 089.00 JPY
Pior negociação:
-73 360.00 JPY
Lucro bruto:
708 486.00 JPY (157 023 pips)
Perda bruta:
-193 724.00 JPY (29 270 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (172 086.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
203 931.00 JPY (22)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
63.41%
Depósito máximo carregado:
32.47%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
7.02
Negociações longas:
239 (97.15%)
Negociações curtas:
7 (2.85%)
Fator de lucro:
3.66
Valor esperado:
2 092.53 JPY
Lucro médio:
3 121.08 JPY
Perda média:
-10 196.00 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-39 800.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-73 360.00 JPY (1)
Crescimento mensal:
5.05%
Previsão anual:
61.31%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 JPY
Máximo:
73 360.00 JPY (5.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.98% (73 360.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
31.39% (760 465.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.ps01 246
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.ps01 4.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.ps01 128K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +55 089.00 JPY
Pior negociação: -73 360 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +172 086.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -39 800.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PhillipSecuritiesJP-PROD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Only focus on gold trading
Sem comentários
2025.12.02 02:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 19:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 09:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 15:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 00:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.18 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 06:21
Share of trading days is too low
2025.07.15 06:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.10 17:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 17:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 17:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.10 17:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.10 17:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Focus on XAU
30 USD por mês
25%
0
0
USD
2.6M
JPY
24
89%
246
92%
63%
3.65
2 092.53
JPY
31%
1:20
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.