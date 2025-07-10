- Crescimento
Negociações:
246
Negociações com lucro:
227 (92.27%)
Negociações com perda:
19 (7.72%)
Melhor negociação:
55 089.00 JPY
Pior negociação:
-73 360.00 JPY
Lucro bruto:
708 486.00 JPY (157 023 pips)
Perda bruta:
-193 724.00 JPY (29 270 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (172 086.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
203 931.00 JPY (22)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
63.41%
Depósito máximo carregado:
32.47%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
7.02
Negociações longas:
239 (97.15%)
Negociações curtas:
7 (2.85%)
Fator de lucro:
3.66
Valor esperado:
2 092.53 JPY
Lucro médio:
3 121.08 JPY
Perda média:
-10 196.00 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-39 800.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-73 360.00 JPY (1)
Crescimento mensal:
5.05%
Previsão anual:
61.31%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 JPY
Máximo:
73 360.00 JPY (5.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.98% (73 360.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
31.39% (760 465.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ps01
|246
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.ps01
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.ps01
|128K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PhillipSecuritiesJP-PROD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Only focus on gold trading
