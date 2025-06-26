SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MING RLKS_10YR_1M_2M VT969
Yui Ming Wan

MING RLKS_10YR_1M_2M VT969

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 23%
VTMarkets-Live 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 553
Gewinntrades:
1 281 (82.48%)
Verlusttrades:
272 (17.51%)
Bester Trade:
204.28 USD
Schlechtester Trade:
-57.58 USD
Bruttoprofit:
4 015.26 USD (297 483 pips)
Bruttoverlust:
-1 860.10 USD (189 473 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (70.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
222.93 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.70%
Letzter Trade:
39 Minuten
Trades pro Woche:
39
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
11.39
Long-Positionen:
803 (51.71%)
Short-Positionen:
750 (48.29%)
Profit-Faktor:
2.16
Mathematische Gewinnerwartung:
1.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-112.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-159.83 USD (4)
Wachstum pro Monat :
2.10%
Jahresprognose:
25.45%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
189.29 USD (1.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.74% (189.29 USD)
Kapital:
11.90% (1 213.37 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD-VIP 374
EURJPY-VIP 298
GBPNZD-VIP 273
USDCHF-VIP 191
AUDSGD-VIP 139
AUDCAD-VIP 131
AUDUSD-VIP 82
AUDCHF-VIP 48
EURCHF-VIP 17
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 431
EURJPY-VIP 263
GBPNZD-VIP 532
USDCHF-VIP 238
AUDSGD-VIP 90
AUDCAD-VIP 165
AUDUSD-VIP 194
AUDCHF-VIP 154
EURCHF-VIP 88
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 17K
EURJPY-VIP 20K
GBPNZD-VIP 18K
USDCHF-VIP 13K
AUDSGD-VIP 7K
AUDCAD-VIP 9.1K
AUDUSD-VIP 11K
AUDCHF-VIP 9.7K
EURCHF-VIP 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +204.28 USD
Schlechtester Trade: -58 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +70.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -112.97 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.09.04 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 02:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.27 07:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 16:25
Share of trading days is too low
2025.06.26 16:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.26 15:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 15:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 15:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.26 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.26 15:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MING RLKS_10YR_1M_2M VT969
30 USD pro Monat
23%
0
0
USD
10K
USD
27
100%
1 553
82%
100%
2.15
1.39
USD
12%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.