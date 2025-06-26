- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 547
盈利交易:
1 276 (82.48%)
亏损交易:
271 (17.52%)
最好交易:
204.28 USD
最差交易:
-57.58 USD
毛利:
4 003.93 USD (296 199 pips)
毛利亏损:
-1 857.56 USD (189 011 pips)
最大连续赢利:
41 (70.82 USD)
最大连续盈利:
222.93 USD (13)
夏普比率:
0.14
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.70%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
43
平均持有时间:
3 天
采收率:
11.34
长期交易:
798 (51.58%)
短期交易:
749 (48.42%)
利润因子:
2.16
预期回报:
1.39 USD
平均利润:
3.14 USD
平均损失:
-6.85 USD
最大连续失误:
5 (-112.97 USD)
最大连续亏损:
-159.83 USD (4)
每月增长:
2.48%
年度预测:
30.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
189.29 USD (1.74%)
相对跌幅:
结余:
1.74% (189.29 USD)
净值:
11.90% (1 213.37 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|374
|EURJPY-VIP
|297
|GBPNZD-VIP
|269
|USDCHF-VIP
|191
|AUDSGD-VIP
|139
|AUDCAD-VIP
|130
|AUDUSD-VIP
|82
|AUDCHF-VIP
|48
|EURCHF-VIP
|17
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD-VIP
|431
|EURJPY-VIP
|263
|GBPNZD-VIP
|525
|USDCHF-VIP
|238
|AUDSGD-VIP
|90
|AUDCAD-VIP
|164
|AUDUSD-VIP
|194
|AUDCHF-VIP
|154
|EURCHF-VIP
|88
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD-VIP
|17K
|EURJPY-VIP
|20K
|GBPNZD-VIP
|18K
|USDCHF-VIP
|13K
|AUDSGD-VIP
|7K
|AUDCAD-VIP
|9K
|AUDUSD-VIP
|11K
|AUDCHF-VIP
|9.7K
|EURCHF-VIP
|5.1K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +204.28 USD
最差交易: -58 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +70.82 USD
最大连续亏损: -112.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
27
100%
1 547
82%
100%
2.15
1.39
USD
USD
12%
1:500