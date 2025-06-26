SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / MING RLKS_10YR_1M_2M VT969
Yui Ming Wan

MING RLKS_10YR_1M_2M VT969

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 23%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 549
Negociações com lucro:
1 278 (82.50%)
Negociações com perda:
271 (17.50%)
Melhor negociação:
204.28 USD
Pior negociação:
-57.58 USD
Lucro bruto:
4 005.93 USD (296 535 pips)
Perda bruta:
-1 857.56 USD (189 011 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (70.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
222.93 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.70%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
11.35
Negociações longas:
799 (51.58%)
Negociações curtas:
750 (48.42%)
Fator de lucro:
2.16
Valor esperado:
1.39 USD
Lucro médio:
3.13 USD
Perda média:
-6.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-112.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-159.83 USD (4)
Crescimento mensal:
2.24%
Previsão anual:
27.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
189.29 USD (1.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.74% (189.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.90% (1 213.37 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-VIP 374
EURJPY-VIP 298
GBPNZD-VIP 270
USDCHF-VIP 191
AUDSGD-VIP 139
AUDCAD-VIP 130
AUDUSD-VIP 82
AUDCHF-VIP 48
EURCHF-VIP 17
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-VIP 431
EURJPY-VIP 263
GBPNZD-VIP 526
USDCHF-VIP 238
AUDSGD-VIP 90
AUDCAD-VIP 164
AUDUSD-VIP 194
AUDCHF-VIP 154
EURCHF-VIP 88
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-VIP 17K
EURJPY-VIP 20K
GBPNZD-VIP 18K
USDCHF-VIP 13K
AUDSGD-VIP 7K
AUDCAD-VIP 9K
AUDUSD-VIP 11K
AUDCHF-VIP 9.7K
EURCHF-VIP 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +204.28 USD
Pior negociação: -58 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +70.82 USD
Máxima perda consecutiva: -112.97 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.09.04 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 02:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.27 07:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 16:25
Share of trading days is too low
2025.06.26 16:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.26 15:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 15:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 15:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.26 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.26 15:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
