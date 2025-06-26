- Crescimento
Negociações:
1 549
Negociações com lucro:
1 278 (82.50%)
Negociações com perda:
271 (17.50%)
Melhor negociação:
204.28 USD
Pior negociação:
-57.58 USD
Lucro bruto:
4 005.93 USD (296 535 pips)
Perda bruta:
-1 857.56 USD (189 011 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (70.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
222.93 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.70%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
11.35
Negociações longas:
799 (51.58%)
Negociações curtas:
750 (48.42%)
Fator de lucro:
2.16
Valor esperado:
1.39 USD
Lucro médio:
3.13 USD
Perda média:
-6.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-112.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-159.83 USD (4)
Crescimento mensal:
2.24%
Previsão anual:
27.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
189.29 USD (1.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.74% (189.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.90% (1 213.37 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|374
|EURJPY-VIP
|298
|GBPNZD-VIP
|270
|USDCHF-VIP
|191
|AUDSGD-VIP
|139
|AUDCAD-VIP
|130
|AUDUSD-VIP
|82
|AUDCHF-VIP
|48
|EURCHF-VIP
|17
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|431
|EURJPY-VIP
|263
|GBPNZD-VIP
|526
|USDCHF-VIP
|238
|AUDSGD-VIP
|90
|AUDCAD-VIP
|164
|AUDUSD-VIP
|194
|AUDCHF-VIP
|154
|EURCHF-VIP
|88
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|17K
|EURJPY-VIP
|20K
|GBPNZD-VIP
|18K
|USDCHF-VIP
|13K
|AUDSGD-VIP
|7K
|AUDCAD-VIP
|9K
|AUDUSD-VIP
|11K
|AUDCHF-VIP
|9.7K
|EURCHF-VIP
|5.1K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +204.28 USD
Pior negociação: -58 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +70.82 USD
Máxima perda consecutiva: -112.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
23%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
27
100%
1 549
82%
100%
2.15
1.39
USD
USD
12%
1:500