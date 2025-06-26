- 자본
- 축소
트레이드:
1 603
이익 거래:
1 323 (82.53%)
손실 거래:
280 (17.47%)
최고의 거래:
204.28 USD
최악의 거래:
-57.58 USD
총 수익:
4 128.24 USD (307 267 pips)
총 손실:
-1 891.96 USD (193 479 pips)
연속 최대 이익:
41 (70.82 USD)
연속 최대 이익:
222.93 USD (13)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.70%
최근 거래:
34 분 전
주별 거래 수:
51
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
11.81
롱(주식매수):
837 (52.21%)
숏(주식차입매도):
766 (47.79%)
수익 요인:
2.18
기대수익:
1.40 USD
평균 이익:
3.12 USD
평균 손실:
-6.76 USD
연속 최대 손실:
5 (-112.97 USD)
연속 최대 손실:
-159.83 USD (4)
월별 성장률:
2.20%
연간 예측:
26.66%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
189.29 USD (1.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.74% (189.29 USD)
자본금별:
11.90% (1 213.37 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|403
|EURJPY-VIP
|298
|GBPNZD-VIP
|280
|USDCHF-VIP
|199
|AUDSGD-VIP
|140
|AUDCAD-VIP
|133
|AUDUSD-VIP
|83
|AUDCHF-VIP
|50
|EURCHF-VIP
|17
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|467
|EURJPY-VIP
|263
|GBPNZD-VIP
|542
|USDCHF-VIP
|259
|AUDSGD-VIP
|91
|AUDCAD-VIP
|167
|AUDUSD-VIP
|196
|AUDCHF-VIP
|163
|EURCHF-VIP
|88
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|20K
|EURJPY-VIP
|20K
|GBPNZD-VIP
|20K
|USDCHF-VIP
|13K
|AUDSGD-VIP
|7.1K
|AUDCAD-VIP
|9.4K
|AUDUSD-VIP
|11K
|AUDCHF-VIP
|10K
|EURCHF-VIP
|5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +204.28 USD
최악의 거래: -58 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +70.82 USD
연속 최대 손실: -112.97 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
23%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
28
100%
1 603
82%
100%
2.18
1.40
USD
USD
12%
1:500