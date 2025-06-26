SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MING RLKS_10YR_1M_2M VT969
Yui Ming Wan

MING RLKS_10YR_1M_2M VT969

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 23%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 549
Transacciones Rentables:
1 278 (82.50%)
Transacciones Irrentables:
271 (17.50%)
Mejor transacción:
204.28 USD
Peor transacción:
-57.58 USD
Beneficio Bruto:
4 005.93 USD (296 535 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 857.56 USD (189 011 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (70.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
222.93 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.70%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
36
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
11.35
Transacciones Largas:
799 (51.58%)
Transacciones Cortas:
750 (48.42%)
Factor de Beneficio:
2.16
Beneficio Esperado:
1.39 USD
Beneficio medio:
3.13 USD
Pérdidas medias:
-6.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-112.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-159.83 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.24%
Pronóstico anual:
27.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
189.29 USD (1.74%)
Reducción relativa:
De balance:
1.74% (189.29 USD)
De fondos:
11.90% (1 213.37 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD-VIP 374
EURJPY-VIP 298
GBPNZD-VIP 270
USDCHF-VIP 191
AUDSGD-VIP 139
AUDCAD-VIP 130
AUDUSD-VIP 82
AUDCHF-VIP 48
EURCHF-VIP 17
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD-VIP 431
EURJPY-VIP 263
GBPNZD-VIP 526
USDCHF-VIP 238
AUDSGD-VIP 90
AUDCAD-VIP 164
AUDUSD-VIP 194
AUDCHF-VIP 154
EURCHF-VIP 88
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD-VIP 17K
EURJPY-VIP 20K
GBPNZD-VIP 18K
USDCHF-VIP 13K
AUDSGD-VIP 7K
AUDCAD-VIP 9K
AUDUSD-VIP 11K
AUDCHF-VIP 9.7K
EURCHF-VIP 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +204.28 USD
Peor transacción: -58 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +70.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -112.97 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.09.04 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 02:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.27 07:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 16:25
Share of trading days is too low
2025.06.26 16:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.26 15:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 15:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 15:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.26 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.26 15:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MING RLKS_10YR_1M_2M VT969
30 USD al mes
23%
0
0
USD
10K
USD
27
100%
1 549
82%
100%
2.15
1.39
USD
12%
1:500
Copiar

